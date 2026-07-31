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Tüpraş, 4 yeni gemiyle filosunu güçlendiriyor

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş, "Enerjimiz Geleceğe" vizyonuyla tüm değer zincirinde başlattığı dönüşüm yolculuğunda yatırımlarına devam ediyor.

Tüpraş, 4 yeni gemiyle filosunu güçlendiriyor

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş, "Enerjimiz Geleceğe" vizyonuyla tüm değer zincirinde başlattığı dönüşüm yolculuğunda yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 2029’da teslim alınması planlanan yeni gemilerle ham petrol taşımacılığı kapasitesini artırırken, tedarik güvenliği ve lojistik esnekliğini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Tüpraş, Güney Kore’de inşa edilecek dört adet yeni Suezmax tipi gemisiyle ham petrol taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Toplam yatırım tutarı 370 milyon doları aşan, her biri yaklaşık 157 bin DWT taşıma kapasitesine sahip dört adet geminin 2029 yılı içerisinde teslim alınması planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin deniz yolu taşımacılığı ve lojistik alanında faaliyet gösteren iştiraki Ditaş; geçtiğimiz günlerde teslim aldığı T. Riva tankeriyle Türk Kabotajı’nın ve Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılında Türk Bayraklı en büyük tanker filosuna sahip şirket olmuştu. Yeni gemilerin filoya katılmasıyla şirket, petrol taşımacılığındaki kapasitesini artırırken, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığındaki rekabet gücünü daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş; Avrupa’nın 7’nci büyük rafineri şirketi ve Akdeniz havzasının en kompleks rafinerilerinden biri konumundadır. 2025 yılı itibarıyla Türkiye dâhil 16 ülkeden 31 farklı ham petrol türü tedarik eden şirket, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine ihracat gerçekleştiriyor.

Tüpraş, 4 yeni gemiyle filosunu güçlendiriyor 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞ
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