TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde yangın! Kontrol altına alındı

İçerik devam ediyor

TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit'te bulunan rafinerisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken aktarılan bilgiye göre ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı. Yangın ile ilgili olarak TÜPRAŞ'tan açıklama geldi.

Kocaeli'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde boş bir tankta yangın meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Aktarılan bilgiye göre yaşanan yangın sonucunda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

"YANGIN SONRASI SİRENLER ÇALDI"

Gazeteci Hakan Sürer A Haber canlı yayınında şunları ifade etti:

"21.30'daki alevleri görmek mümkün. Yangın meydana gelen tank bakımdaydı. İlk başta TÜPRAŞ'ın itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangınla birlikte sirenler çaldı. Kocaeli'de özellikle Körfez ilçesinde bir panik oldu."

TÜPRAŞ: "ETKİLENEN HİÇBİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

TÜPRAŞ'tan açıklama:

İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır.

Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA

