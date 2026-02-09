HABER

Turgay Ciner hakkındaki yeni gelişmeyi WE Soda duyurdu: "Kayyım sona erdi, yakalama kararı kaldırıldı"

Ciner Grubu’nun Londra merkezli şirketi WE Soda, Turgay Ciner hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırıldığı, TMSF’nin Park Holding ve bazı iştirakleri için atadığı kayyım uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

İngiltere merkezli WE Soda Ltd, Türkiye’de devam eden hukuki süreçle ilgili bugün yeni bir açıklama yayımladı. Şirket açıklamasında, Ciner Grubu’nun nihai hissedarı iş insanı Turgay Ciner hakkında daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararının resmen kaldırıldığı bildirildi.

"KAYYIM GÖREVİ SONA ERDİ"

Aynı açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Park Holding A.Ş. ve bazı bağlı şirketlerde yürüttüğü kayyım görevinin sona erdiği, şirket yönetimlerinin yeniden kendi yöneticilerine devredildiği belirtildi. TMSF’nin ise süreci denetim ve gözetim kapsamında takip edeceği ifade edildi.

"GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI"

Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında Türk makamlarınca gözaltına alınan kişilerin herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

WE Soda, şirketin faaliyetlerinin söz konusu soruşturmayla bağlantılı olmadığını ve operasyonların bu süreçten etkilenmediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şirketler üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı, usulsüz para transferleri yapıldığı ve organize bir yapı oluşturulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bu kapsamda, yurt dışında bulunduğu belirtilen iş insanı Turgay Ciner hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddialarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmanın şirket faaliyetleri ve mali işlemlere uzanması üzerine, Ciner’e ait Park Holding ve bağlı şirketlerin yönetimine, delillerin korunması ve faaliyetlerin denetim altına alınması amacıyla mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

