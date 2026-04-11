Turgutlu'da traktör faciası! Bir aile yok oldu: 3 ölü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde eğimli arazide seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ANNE BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ

Kazada traktörün altında kalan sürücü Mehmet Gökçen (72) ile araçta bulunan eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybettiHüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Bayındır’da 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandıBayındır’da 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunan Haberler
Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

