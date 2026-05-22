HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Turgutlu Zabıtası ve trafik ekiplerinden ortak denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Turgutlu Trafik ekipleri tarafından galericilere yönelik işgal denetimi gerçekleştirildi.

Turgutlu Zabıtası ve trafik ekiplerinden ortak denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Turgutlu Trafik ekipleri tarafından galericilere yönelik işgal denetimi gerçekleştirildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler ile kaldırım ve yol üzerini işgal eden araçlar tek tek tespit edildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaya güvenliğini sağlamak ve kamuya ait alanların amacı dışında kullanımının önüne geçmek amacıyla kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu Trafik Şube Amirliğinde görevli ekiplerle birlikte yapılan uygulamalarda, galericiler ile yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik akışını olumsuz etkileyen ve kaldırımları işgal eden araçlara trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bununla birlikte ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeler hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl söz konusu denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız hem esnafımızın faaliyetlerini düzen içerisinde sürdürmesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın ortak alanlardan güvenli şekilde yararlanabilmelerini sağlamaktır. Kent düzeni ve kamusal alanların korunması, aynı zamanda vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına kentimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Turgutlu Zabıtası ve trafik ekiplerinden ortak denetim 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardıPolis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
Meteoroloji açıkladı: Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.