HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Turgutlu’da hemzemin geçitte kaza: Kamyonetin kasası koptu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bariyeri kapanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yolcu treni çarptı.

Turgutlu’da hemzemin geçitte kaza: Kamyonetin kasası koptu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bariyeri kapanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yolcu treni çarptı. Kamyonetin kasasının koptuğu kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Turgutlu’da hemzemin geçitte kaza: Kamyonetin kasası koptu 1

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Son Sokak’taki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir’den Alaşehir’e sefer yapan K.Ö.’in (29) kullandığı MT15445 numaralı 32603 sefer sayılı yolcu treni, bariyerlerin kapanmasına rağmen hemzemin geçitten geçmek isteyen Yunus D. yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden koparak savruldu.

Turgutlu’da hemzemin geçitte kaza: Kamyonetin kasası koptu 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü herhangi bir yaralanması olmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Turgutlu’da hemzemin geçitte kaza: Kamyonetin kasası koptu 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktıUzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktı
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.