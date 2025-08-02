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Turgutlu’da yanan çiftlik evinden ceset çıktı: 3 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Turgutlu’da yanan çiftlik evinden ceset çıktı: 3 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yangın, gece saat 03.15 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı mevkiinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Turgutlu’da yanan çiftlik evinden ceset çıktı: 3 gözaltı 1Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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