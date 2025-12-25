HABER

Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

Tokat’ın Turhal ilçesinde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Turhal’da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, ilçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan bir mekanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, M.B.S. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tokat
