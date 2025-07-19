Turizm bölgelerindeki durgunluk rakamlara yansıdı: Muğla’da yabancı turist sayısında yüzde 5 düşüş

Muğla 2025 yılının ilk iki ayında yabancı turist sayısında yüzde 18-20 oranında artış ile girerken, Mart ve Nisan aylarında yüzde 6-7 artış yaşadı. Mayıs ayında başlayan düşüş Haziran ayını da bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında düşüş ile tamamladı. 6 aylık dönemde 2024 yılının Haziran ayına göre 62 bin 20 yabancı turist azalış gösterdi.

MUĞLA, PANDEMİDEN SONRA İLK DEFA DÜŞÜŞ YAŞADI

En fazla düşüş İngiliz turistlerde yaşanırken, 2024 yılının 6 aylık döneminde 594 bin 991 İngiliz turist gelirken, 2025 yılının 6 aylık döneminde bu rakam 564 bin 806’ya düşerek 30 bin 185 azaldı.

İNGİLİZLER 30 BİN DÜŞÜŞE RAĞMEN İLK SIRADA

Muğla’ya en fazla turist girişinin olduğu ülke İngiltere oldu. İngiltere 2024 yılına göre 30 bin kişi azalmasına rağmen, İngiltere’den Muğla’ya 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 564 bin 806 ziyaretçi geldi. İngiltere’yi 119 bin 847 kişi ile Rusya Federasyonu takip etti. Üçüncü sırada 103 bin 349 yabancı turist ile Polonya ve 78 bin 236 kişi ile Almanya izledi.

996 BİN 653 KİŞİ HAVALİMANLARINI TERCİH ETTİ

Muğla’ya gelen yabancı turistlerin tamamına yakını havalimanlarını tercih etti. Muğla’daki iki uluslar arası havalimanından Dalaman Havalimanından giriş yapan yabancı turist sayısı 680 bin 762 kişi olurken, Milas-Bodrum Havalimanından 315 bin 891 kişi oldu. İki havalimanından giriş yapan toplam yabancı turist sayısı 996 bin 653 kişi oldu. 193 bin 123 yabancı turist ise Muğla’da deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

Muğla’da 10 deniz gümrük kapısından Marmaris limanından 59 bin 979, Bozburun limanından Bin 090, Bodrum limanından 68 bin 453, Mantarburnu limanından 30 bin 340, Fethiye limanından 17 bin 082, Göcek limanından Bin 102, Datça limanından Bin 272, Güllük limanından 18, Turgutreis limanından 12 bin 832 ve Yalıkavak limanından 955 giriş oldu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır