Türk araştırmacılardan şaşırtan keşif: Türkçedeki birçok kelime 4500 yıllık Asurca tabletlerde

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve ’Anadolu tarihinin başladığı yer’ olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde kazılar 77'nci yılına girerken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; kazılarda bulunan tabletlerdeki Asurca yazılarda, günümüzde sıklıkla kullandığımız kelimelerin de bulunduğunu söyledi.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan ve 76 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

ANADOLU TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Aralıksız devam eden kazı bu sene 77'nci yılına girdi. Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe’de çıkarılan çivi yazılı tabletler; o dönem insanlarının özellikle ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgiler veriyor. Günümüzde sıklıkla kullanılan bazı Türkçe kelimelerin, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce Asurca yazılan tabletlerde de bulunduğunu aktaran Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu şöyle konuştu:

BİRÇOK KELİME SAF ASURCA

"Kültepe’de 77 yıldır yapılan kazılarda 23 binin üzerinde çivi yazılı tablet, zarf ve kayıtlar bulundu. Bu tabletlerdeki dil Asurca, çivi yazısı ile yazılmış. Normal şartlarda tabletlerdeki birçok kelime saf Asurca. Bunların yanında aslına bakarsanız bugünkü Türkçede kullanılan kelimelerin de oldukça benzedikleri, hatta köken olarak halen kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler var. Asurca; aslında Samice, Semitik bir dil grubuna ait. Bugünkü Arapların kullandığı dilin atası. Bizim şu anda kullandığımız Türkçemiz de çeşitli dillerden aktarılmış, Fransızcadan, İtalyancadan, Arapçadan, Farsçadan aktarılmış birçok kelime var. Bunların içerisinde özellikle Arapçadan aktarılmış birçok kelimeyi halen kullanmaya devam ediyoruz. Bunlar direkt olarak Asurcadan bize direk geçmiş olan kelimeler değil. Arapça ya da Farsça üzerinden Osmanlı Devleti ve hatta Selçuklu zamanından itibaren kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler."

İŞTE O KELİMELER: ŞEMSİYE, KİRA, REİS, VEKİL...

Bu kelimelere örnek veren Kulakoğlu; "Günümüzde kullandığımız; kira, şemsiye, emlak, akran, esir, mahallinde gibi. O kadar ilginç kelimeler de var ki akşam, kadir, keser, müzakere, reis, vekil gibi kelimeler hemen hemen her gün kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)