Türk askerinin Gazze'deki varlığı İsrail'de rahatsızlık yarattı! "Bizim için mantıklı değil"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında ateşkese varılmasının ardından Gazze'de görevlendirilecek uluslararası barış gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'E KARŞI ADİL DAVRANMALILAR"

Saar, "Silahlı kuvvetlerini göndermek isteyen veya buna hazır olan ülkeler, en azından İsrail'e karşı adil davranmalıdır" ifadesini kullandı.

"BİZİM İÇİN MANTIKLI DEĞİL"

Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı diplomatik ve ekonomik önlemlere de değinen Saar, "Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil ve bunu kabul etmeyeceğimizi Amerikalı dostlarımıza söyledik" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "DESTEĞE HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze Görev Gücü için kapsamlı müzakereler yapıldığını belirterek "Biz Gazze’ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.

