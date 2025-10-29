HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi

Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri haline gelen Ahır Dağı zirvesine işlenen dev Ay Yıldızlı Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı’na nakış nakış işlenen dev Türk Bayrağı ihtişamı ile büyülüyor.

Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi

Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri haline gelen Ahır Dağı zirvesine işlenen dev Ay Yıldızlı Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.

Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı’na nakış nakış işlenen dev Türk Bayrağı ihtişamı ile büyülüyor. Milli gözlem uydusu Göktürk-1’in kamerasına yansıyan görüntüde, Ahır Dağı’nın zirvesine işlenen dev Türk Bayrağının ihtişamı tüm detaylarıyla görüldü. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya sayfasında paylaşılan fotoğraf karesi beğeni topladı. Bakanlığın sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" denildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da fırtınada hasar gören bölge görüntülendiAnkara’da fırtınada hasar gören bölge görüntülendi
Gebze’de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktıGebze’de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

Altından çıkan yöneldi 'Düşmeye başladığı an telefonlar çaldı' Konuttan sonra sıra ona geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.