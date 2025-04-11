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Türk bayrağının üzerindeki karları temizledi, takdir topladı

Bilecik’te bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu gören çocuk karı eliyle temizlemesi takdir topladı.

Türk bayrağının üzerindeki karları temizledi, takdir topladı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Kayhan Mahallesi Konuralp Sokak üzerinde park halindeki polis otosunun önüne Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Türk bayrağı asıldı. Bugün Bilecik ve ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası araç önündeki Türk bayrağı karla kaplandı. Okul çıkışı eve dönen bir çocuk Türk bayrağını karla kaplı olmasını görmesi üzerine eliyle karları temizledi. Bu görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülerken, çocuk takdir topladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kar
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