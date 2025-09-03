Türk bilim adamından büyük başarı: Bulduğu yöntem uluslararası tıp camiasında kabul gördü!

Doç. Dr. Kutluana’nın kendi tasarladığı cihaz eşliğinde geliştirdiği yöntem, gastroenteroloji alanında dünyanın saygın dergilerinden European Journal of Gastroenterology & Hepatology’de orijinal eser olarak yayımlandı.

"BİR TÜRK HEKİMİ OLARAK..."

Geliştirdiği yeni yöntem ile ilgili Doç. Dr. Ufuk Kutluana şunları dile getirdi: "Kolon kanserlerinin çoğu kolon poliplerinden gelişir. Bu nedenle kolon poliplerinin ya da erken evre kolon kanserlerinin endoskopik teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.

Ameliyatsız endoskopik ESD ve EMR günümüzde bu konuda en çok ilerleme kaydedilen tedavi yöntemleridir. Şu ana kadar Asya ve Avrupa bu konuda ileride oldukları için yenilikleri onlardan takip etmekteydik. Bir Türk hekimi olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedim.

DÜNYADA İLK

Kanama eğilimi olan, yandaş hastalığı bulunan seçilmiş bireylerde, 2,5 cm’yi geçmeyen kolon poliplerini ameliyatsız olarak en blok (yekpare, tek parça halinde), güvenli cerrahi sınır eşliğinde çıkarmamıza imkan sağlayan EWBR (endoscopic wide band resection) adını verdiğim bu tedavi yöntemini dünyada ilk kez geliştirdim.

Yöntem için kendi tasarladığım cihazı kolonoskopi cihazına monte etmek gerekiyor. Bu yeni yöntem klasik EMR yöntemi ile alınamayacak kadar büyük lezyonlarda etkili olduğu gibi ESD yöntemine göre de çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Üstelik kanama ve delinme gibi komplikasyonları diğer iki yönteme göre minimize ediyor.

Bu yöntemle tedavi ettiğim hastaları derlediğim çalışma saygın uluslararası tıp dergisinde kısa sürede onay aldı ve yayımlandı. Dünya tıbbına böyle bir yenilik kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi.