Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar

İtalya'da geçen günlerde iki Türk ülkeyi ayağa kaldırmıştı. İtalyan polisi Viterbo kentinde tarihi bir festivalde olası bir saldırının önüne geçmiş ve şüpheli iki Türk vatandaşı etkinlik başlamadan silahlarıyla beraber yakalanmıştı.

İŞTE İTALYA'DA YAPILMAK İSTENEN EYLEMİN DETAYLARI

Olayın ardından çete hesaplaşması çıkarken, konu İtalya ve Türkiye'de gündem olmuştu. tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu suç örgütlerinin Avrupa’ya uzanan arka plandaki detayları değerlendirdi.

İKİ ÇETE ARASINDAKİ REKABET KIZIŞTI

Casperlar ve Daltonlar arasında kızışan rekabete değinen Tosunoğlu, bu durumun karşılıklı çete üyelerinin öldürülmesiyle daha da zirveye çıktığını aktardı. Tosunoğlu, Casperlar lideri Barış Boyun’un İtalya’ya giderek yapmak istediği eylemin detaylarını aktardı.

2022'DEKİ EYLEMİN ARDINDAN ÇETELER ARASI SAVAŞ BAŞLADI

Türkiye'de yen nesil çetelerin rant ve güç savaşı olduğunu vurgulayan Tosunoğlu, "26 Ağustos 2022’de Hakan Çağlar takma isimli bir kişi öldürüldü. Bu kişi Casperlar çetesinin bir üyesiydi. Eylemi yapanlar ise Daltonlardı. Bu eylem sonrasında çetelerin arasında savaş başladı" dedi.

"BAHÇELİEVLER'DEKİ ERCAN KAPLAN CİNAYETİ YAŞANDI"

2024 yılındaki bir cinayeti hatırlatan Tosunoğlu, "Ardından Ağustos 2024’te Bahçelievler’deki Ercan Kaplan cinayeti yaşandı. Bu kişi Daltonlar grubunun örgüt yöneticilerinden birinin kuzeni. Bu olaydan 4 gün sonra ise İstanbul’da bu sefer Casperlar’dan biri öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"İTALYAN POLİSİ BARIŞ BOYUN'U YAKALAMIŞTI, İSMAİL ATIZ DA İTALYA'DA TUTUKLANDI"

Tosunoğlu değerlendirmesinin devamında ise "24 Ocak 2025’te Daltonlar’dan Ahmet Cangi öldürüldü ve bu cinayetin faili yurt dışına kaçtı. Casperlar’ın örgüt lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız diye geçiyor. Atız aslında Almanya’da yaşıyor, burada 116 eylem belirliyor Alman polisi ama buna rağmen tutuklanmıyor. Ardından siyasi sığınma talebiyle İtalya’ya kaçıyor. İtalya’da Barış Boyun var. Daltonlar grubunun eski lideri. İtalyan polisi Barış Boyun’u yakalamıştı. İsmail Atız da daha sonra İtalya’da tutuklandı" ifadelerine yer verdi.



(İsmail Atız)

Tosunoğlu sonrasıda ise şunları söyledi:



"İşte bu cinayetlerin uzantısı İspanya’ya gitti. Casperlar’dan Caner Koçer İspanya’da bu yılın Ağustos ayının 2’sinde sokakta bir saldırıya uğradı ve saldırının faili de Casperlar dediğimiz rakip çete üstlendi. Bu isim örgüt yöneticilerinden biri olması sebebiyle önemliydi.

"ÇETE SAVAŞI BİTİRMEDİ, TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA SIÇRADI"

Çete gördüğümüz üzere savaşı bitirmedi ve Türkiye’den Avrupa’ya sıçradı. Şu an Barış Boyun da İsmail Atız da tutuklu. Caner Koçer’in öldürülmesi sonrası Casperlar’ın lideri Barış Boyun intikam almak için İtalya’da eylem hazırlığında.

"DALTONLAR VE CASPERLAR'IN ÇATISMASI OLDUĞUNU ANLIYORLAR"

İtalya’da Viterbo bölgesinde bir faaliyet yürütüyor bu mafya grubu. İtalyan polisi bu bölgedeki bir komşularının yaptığı ihbarla baskın yapıyor. Yapılan incelemede Daltonlar ve Casperlar’ın bir çatışması olduğunu anlıyorlar.

"İSMAİL ATIZ MAHKEMEYE GİDERKEN EYLEM YAPACAKLARDI"

İlk kez söylüyorum. Yurt dışında yapmak istedikleri şu; İsmail Atız’ın önümüzdeki günlerde bir mahkemesi var. O mahkemeye giderken bu 2 yakalanan kişi uzun namlulu silahlarla eylem yapacaklardı"