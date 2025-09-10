HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar

Türkiye'de yeni nesil çete olarak adlandırılan 'Daltonlar' ve 'Casperlar' arasındaki gerilim artmış durumda. Çetelerin savaşı Türkiye'den Avrupa'ya taşındı. Uzman isim iki çetenin Avrupa'ya sıçrayan gerilimini değerlendirdi ve Barış Boyun’un İtalya’ya gidişi ve burada gerçekleştirmeyi planladığı eylemin arka planını anlattı. İşte detaylar...

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar
Melih Kadir Yılmaz

İtalya'da geçen günlerde iki Türk ülkeyi ayağa kaldırmıştı. İtalyan polisi Viterbo kentinde tarihi bir festivalde olası bir saldırının önüne geçmiş ve şüpheli iki Türk vatandaşı etkinlik başlamadan silahlarıyla beraber yakalanmıştı.

İŞTE İTALYA'DA YAPILMAK İSTENEN EYLEMİN DETAYLARI

Olayın ardından çete hesaplaşması çıkarken, konu İtalya ve Türkiye'de gündem olmuştu. tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu suç örgütlerinin Avrupa’ya uzanan arka plandaki detayları değerlendirdi.

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar 1

İKİ ÇETE ARASINDAKİ REKABET KIZIŞTI

Casperlar ve Daltonlar arasında kızışan rekabete değinen Tosunoğlu, bu durumun karşılıklı çete üyelerinin öldürülmesiyle daha da zirveye çıktığını aktardı. Tosunoğlu, Casperlar lideri Barış Boyun’un İtalya’ya giderek yapmak istediği eylemin detaylarını aktardı.

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar 2

2022'DEKİ EYLEMİN ARDINDAN ÇETELER ARASI SAVAŞ BAŞLADI

Türkiye'de yen nesil çetelerin rant ve güç savaşı olduğunu vurgulayan Tosunoğlu, "26 Ağustos 2022’de Hakan Çağlar takma isimli bir kişi öldürüldü. Bu kişi Casperlar çetesinin bir üyesiydi. Eylemi yapanlar ise Daltonlardı. Bu eylem sonrasında çetelerin arasında savaş başladı" dedi.

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar 3

"BAHÇELİEVLER'DEKİ ERCAN KAPLAN CİNAYETİ YAŞANDI"

2024 yılındaki bir cinayeti hatırlatan Tosunoğlu, "Ardından Ağustos 2024’te Bahçelievler’deki Ercan Kaplan cinayeti yaşandı. Bu kişi Daltonlar grubunun örgüt yöneticilerinden birinin kuzeni. Bu olaydan 4 gün sonra ise İstanbul’da bu sefer Casperlar’dan biri öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar 4

"İTALYAN POLİSİ BARIŞ BOYUN'U YAKALAMIŞTI, İSMAİL ATIZ DA İTALYA'DA TUTUKLANDI"

Tosunoğlu değerlendirmesinin devamında ise "24 Ocak 2025’te Daltonlar’dan Ahmet Cangi öldürüldü ve bu cinayetin faili yurt dışına kaçtı. Casperlar’ın örgüt lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız diye geçiyor. Atız aslında Almanya’da yaşıyor, burada 116 eylem belirliyor Alman polisi ama buna rağmen tutuklanmıyor. Ardından siyasi sığınma talebiyle İtalya’ya kaçıyor. İtalya’da Barış Boyun var. Daltonlar grubunun eski lideri. İtalyan polisi Barış Boyun’u yakalamıştı. İsmail Atız da daha sonra İtalya’da tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa da alarm verildi... Tek tek birbirlerini öldürüyorlar 5
(İsmail Atız)

Tosunoğlu sonrasıda ise şunları söyledi:

"İşte bu cinayetlerin uzantısı İspanya’ya gitti. Casperlar’dan Caner Koçer İspanya’da bu yılın Ağustos ayının 2’sinde sokakta bir saldırıya uğradı ve saldırının faili de Casperlar dediğimiz rakip çete üstlendi. Bu isim örgüt yöneticilerinden biri olması sebebiyle önemliydi.

"ÇETE SAVAŞI BİTİRMEDİ, TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA SIÇRADI"

Çete gördüğümüz üzere savaşı bitirmedi ve Türkiye’den Avrupa’ya sıçradı. Şu an Barış Boyun da İsmail Atız da tutuklu. Caner Koçer’in öldürülmesi sonrası Casperlar’ın lideri Barış Boyun intikam almak için İtalya’da eylem hazırlığında.

"DALTONLAR VE CASPERLAR'IN ÇATISMASI OLDUĞUNU ANLIYORLAR"

İtalya’da Viterbo bölgesinde bir faaliyet yürütüyor bu mafya grubu. İtalyan polisi bu bölgedeki bir komşularının yaptığı ihbarla baskın yapıyor. Yapılan incelemede Daltonlar ve Casperlar’ın bir çatışması olduğunu anlıyorlar.

"İSMAİL ATIZ MAHKEMEYE GİDERKEN EYLEM YAPACAKLARDI"

İlk kez söylüyorum. Yurt dışında yapmak istedikleri şu; İsmail Atız’ın önümüzdeki günlerde bir mahkemesi var. O mahkemeye giderken bu 2 yakalanan kişi uzun namlulu silahlarla eylem yapacaklardı"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltıİstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdiOmuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
Avrupa çete Daltonlar Casperlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

Boşandığı gün eşini ve kayınvalidesini katletti, baldızını ağır yaraladı!

Boşandığı gün eşini ve kayınvalidesini katletti, baldızını ağır yaraladı!

"Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı

"Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.