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Türk denizciler bombardımanın ortasında kaldı! Yemen'de büyük kaos: 20 bomba kıl payı geçti...

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Yemen açıklarında demirleyen ST. OSLO gemisindeki Türk denizciler Yemen gemilerine yönelik düzenlenen bombardımanın ortasında kaldı. Gemide 17 Türk denizcinin olduğu bildirilirken bombardımanın yapıldığı anlara ait görüntüler denizcilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye’den 17 denizcinin çalıştığı ST. OSLO gemisi, Yemen açıklarındaki gemilere yönelik bombardımanının ortasında kaldı. LPG tankeri olan gemiyi şu ana kadar 20 bombanın kıl payı geçtiği öğrenildi. Acil yardım talep eden denizciler bombaların hedefi olmadan bir an önce kurtulmayı bekliyor.

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BÜYÜK KAOS: BOMBARDIMANIN ORTASINDA KALDILAR

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na 17 Nisan’dan bu yana süren saldırılar deniz ticaretini aksattı ve denizcileri zor durumda bıraktı. 17 Türk denizcinin çalıştığı S.T. Oslo gemisinin bombardımanın yaşandığı limanda mahsur kaldığı görüntüler denizcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kızıldeniz’de demirlenmiş halde mahsur kalan Panama bayraklı geminin sahibi Zedko Gemi Yönetim Hizmetleri şirketi, "Mahsuriyet yok" açıklaması yapmıştı. Şirket açıklamasında, "Geminin Yemen’den çıkışı için liman otoritelerinden izin beklenmekte olup gemi personeli ile de düzenli iletişim sağlanmaktadır" denilmişti.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizci Yemen
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