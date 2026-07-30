Türk dönerinden ilham aldı! Yapımı 4 ay sürdü, görenler şaşkına döndü

Zestyclose-Salad-290 adlı Reddit kullanıcısı, içindeki bilgisayar parçaları çalışırken dönebilen özel bir bilgisayar kasası hazırladı. Kullanıcı, sistemine dikkat çekici olduğu kadar uyumlu bir isim de seçti: 'Turkish Kebab PC'.

BİLGİSAYAR PARÇALARI CAM KASANIN İÇİNDE DÖNÜYOR

PCGamer'da yer alan habere göre, Türk dönerinden esinlenen bilgisayarda fan, ekran kartı, anakart ve güç kaynağı cam kasanın içinde dönüyor. Sıcaklıkları kontrol etmek için kasanın alt kısmında dört, üst kısmında ise dört fan bulunuyor.

Sistemin merkezindeki direğin çevresinde ise tüm donanımı aydınlatan bir RGB şerit yer alıyor.

RYZEN 5 3600X VE RTX 3070 SUPER KULLANILDI

Bilgisayarda Ryzen 5 3600X işlemci, 16 GB DDR4 bellek, MSI RTX 3070 Super ekran kartı ve 1 TB SSD depolama alanı bulunuyor.

Kullanıcının aktardığına göre yaklaşık 1.000 dolara mal olan kasa, sistemdeki açık ara en pahalı parça oldu. Bilgisayarın yapımı ise dört ay sürdü. Sistemi hazırlayan Reddit kullanıcısı, üçüncü aya kadar sistemin çalışıp çalışmayacağını dahi bilmediğini söyledi.

KABLOLAR DÖNERKEN NASIL DOLANMIYOR?

Kullanıcı, sistemin kablolar dolanmadan dönebilmesini sağlayan temel parçanın “slip ring” adı verilen döner elektrik bağlantı halkaları olduğunu belirtti.

Slip ring’ler, genellikle dönmesi veya hareket etmesi gereken parçalara elektrik sağlamak için makinelerde kullanılıyor.

Reddit kullanıcısı ise, bu parçaların “tavan vantilatöründen MRI cihazına, atlıkarıncadan elektrik üreten rüzgâr türbinine kadar her yerde” kullanıldığını söyledi.

ÜÇ FARKLI DÖNÜŞ HIZI BULUNUYOR

Bilgisayar yalnızca çalışmakla kalmıyor, ön tarafındaki küçük bir anahtar yardımıyla motorun dönüş hızı da değiştirilebiliyor.

Anahtar üzerinden yavaş, normal hız veya “maksimum hız” seçeneklerinden biri belirlenebiliyor.