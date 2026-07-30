Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi!

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Ferrari Luce, 25 Mayıs’ta Roma’da tanıtılmıştı. Otomobilin tasarımı ise bazı kesimler tarafından internette yoğun biçimde eleştirilmişti. Ancak eleştiriler, otomobili satın alan müşterilerin talebini azaltmamış gibi görünüyor. Çünkü Electrek'in FT'ye dayandırdığı haberine göre Ferrari, henüz hiçbir müşteri aracını teslim etmeden 2026’ya ayrılan yaklaşık 500 araçlık sipariş kotasının tamamını doldurdu.
Luce’a yönelik talebin önemli bölümünün Çin’den geldiği aktarıldı.
Ferrari CEO’su Benedetto Vigna da mayıs ayında otomobilin hem mevcut hem de yeni müşterilerden “sipariş toplamaya” başladığını ve sipariş defterinin 2027’nin sonuna doğru uzandığını söylemişti.
550 bin euro fiyatla sunulan Ferrari Luce; dört kapılı ve beş koltuklu bir otomobil olarak tasarlandı.
Modelin tasarımında, eski Apple tasarımcıları Jony Ive ve Marc Newson’ın LoveFrom stüdyosu görev aldı.
Ferrari, otomobil henüz Elettrica adıyla anılırken teknik özelliklerini geçen yıl ekim ayında açıklamıştı.
Luce’un açıklanan özellikleri şöyle:
Ferrari, otomobilde kullanılan teknolojilerin önemli bir bölümünü şirket içinde geliştirdi.
Bunlar arasında Halbach dizilimli rotorlara sahip motorlar, yüzde 93 verimlilikle çalışan silisyum karbür invertörler ve yolu bir milisaniyelik gecikmeyle okuyan aktif elektrikli süspansiyon bulunuyor.
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