Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi!

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Ferrari Luce, 25 Mayıs’ta Roma’da tanıtılmıştı. Otomobilin tasarımı ise bazı kesimler tarafından internette yoğun biçimde eleştirilmişti. Ancak eleştiriler, otomobili satın alan müşterilerin talebini azaltmamış gibi görünüyor. Çünkü Electrek'in FT'ye dayandırdığı haberine göre Ferrari, henüz hiçbir müşteri aracını teslim etmeden 2026’ya ayrılan yaklaşık 500 araçlık sipariş kotasının tamamını doldurdu.

TALEBİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÇİN’DEN GELDİ

Luce’a yönelik talebin önemli bölümünün Çin’den geldiği aktarıldı.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna da mayıs ayında otomobilin hem mevcut hem de yeni müşterilerden “sipariş toplamaya” başladığını ve sipariş defterinin 2027’nin sonuna doğru uzandığını söylemişti.

JONY IVE VE MARC NEWSON TARAFINDAN TASARLANDI

550 bin euro fiyatla sunulan Ferrari Luce; dört kapılı ve beş koltuklu bir otomobil olarak tasarlandı.

Modelin tasarımında, eski Apple tasarımcıları Jony Ive ve Marc Newson’ın LoveFrom stüdyosu görev aldı.

1.000 BEYGİRİN ÜZERİNDE GÜÇ SUNUYOR

Ferrari, otomobil henüz Elettrica adıyla anılırken teknik özelliklerini geçen yıl ekim ayında açıklamıştı.

Luce’un açıklanan özellikleri şöyle:

Dört bağımsız elektrik motorundan 1.000 beygirin üzerinde güç

122 kWh kapasiteli batarya

880 voltluk elektrik mimarisi

350 kW şarj desteği

530 kilometrenin üzerinde menzil

0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ulaşma

MOTORLAR VE ELEKTRONİK SİSTEMLER FERRARI TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Ferrari, otomobilde kullanılan teknolojilerin önemli bir bölümünü şirket içinde geliştirdi.

Bunlar arasında Halbach dizilimli rotorlara sahip motorlar, yüzde 93 verimlilikle çalışan silisyum karbür invertörler ve yolu bir milisaniyelik gecikmeyle okuyan aktif elektrikli süspansiyon bulunuyor.