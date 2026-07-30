HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil

Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi!

Ferrari, bazı kesimlerce tasarımı eleştirilen ilk elektrikli otomobili Luce için 2026’da üretmeyi planladığı araçların tamamını sattı. 550 bin euro başlangıç fiyatına sahip model, yaklaşık 500 araçlık yıllık satış hedefine iki aydan kısa sürede ulaştı.

Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi!
Enes Çırtlık

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Ferrari Luce, 25 Mayıs’ta Roma’da tanıtılmıştı. Otomobilin tasarımı ise bazı kesimler tarafından internette yoğun biçimde eleştirilmişti. Ancak eleştiriler, otomobili satın alan müşterilerin talebini azaltmamış gibi görünüyor. Çünkü Electrek'in FT'ye dayandırdığı haberine göre Ferrari, henüz hiçbir müşteri aracını teslim etmeden 2026’ya ayrılan yaklaşık 500 araçlık sipariş kotasının tamamını doldurdu.

Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi! 1

TALEBİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÇİN’DEN GELDİ

Luce’a yönelik talebin önemli bölümünün Çin’den geldiği aktarıldı.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna da mayıs ayında otomobilin hem mevcut hem de yeni müşterilerden “sipariş toplamaya” başladığını ve sipariş defterinin 2027’nin sonuna doğru uzandığını söylemişti.

Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi! 2

JONY IVE VE MARC NEWSON TARAFINDAN TASARLANDI

550 bin euro fiyatla sunulan Ferrari Luce; dört kapılı ve beş koltuklu bir otomobil olarak tasarlandı.

Modelin tasarımında, eski Apple tasarımcıları Jony Ive ve Marc Newson’ın LoveFrom stüdyosu görev aldı.

Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi! 3

1.000 BEYGİRİN ÜZERİNDE GÜÇ SUNUYOR

Ferrari, otomobil henüz Elettrica adıyla anılırken teknik özelliklerini geçen yıl ekim ayında açıklamıştı.

Luce’un açıklanan özellikleri şöyle:

  • Dört bağımsız elektrik motorundan 1.000 beygirin üzerinde güç
  • 122 kWh kapasiteli batarya
  • 880 voltluk elektrik mimarisi
  • 350 kW şarj desteği
  • 530 kilometrenin üzerinde menzil
  • 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ulaşma

Tasarımı eleştirilmişti: Ferrari nin ilk elektriklisi Luce 2 ayda tükendi! 4

MOTORLAR VE ELEKTRONİK SİSTEMLER FERRARI TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Ferrari, otomobilde kullanılan teknolojilerin önemli bir bölümünü şirket içinde geliştirdi.

Bunlar arasında Halbach dizilimli rotorlara sahip motorlar, yüzde 93 verimlilikle çalışan silisyum karbür invertörler ve yolu bir milisaniyelik gecikmeyle okuyan aktif elektrikli süspansiyon bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kameradaEski sevgilisini öldürüp intihar etti! Dehşet anları kamerada
Zayıflama iğnesini bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?Zayıflama iğnesini bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Anahtar Kelimeler:
Ferrari Otomobil elektrikli araç elektrikli elektrikli araba elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.