Türk girişimcilerin geliştirdiği akıllı defter sosyal medyada viral oldu! Yapay zeka destekli: "Dünya genelinde 60’tan fazla ülkede satıldı"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan, ilk bakışta sıradan görünen bir defter videosu 72 saat içinde tam 15 milyon izlenmeye ulaştı. XNote, kullanıcıların el yazısıyla aldıkları notları dijitale dönüştürerek, metin üzerinde arama yapma, özet çıkarma ve görev oluşturma gibi akıllı özellikler sunuyor. Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen defter, notları anında organize ederek, kullanıcıların verimliliğini artırmayı hedefliyor. Türk girişimcilerin inovatif bir ürün olarak geliştirdiği XNote, hem iş hem de eğitim dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

XNOTE NEDİR?

XNote, klasik defterlerin sağladığı analog deneyimi koruyarak, yapay zekâ ile notları dijitalleştirip, arama, özet çıkarma ve görev oluşturma gibi özellikler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, özellikle öğrenciler, yoğun profesyoneller ve üretici alanlarda çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Akıllı defter yazdıklarınız üzerinden otomatik özetler çıkarıyor, görevleri tanımlayıp hatırlatıyor, hatta içeriklerinizi konularına göre etiketleyerek organize ediyor.

"NOT TUTMANIN RAHATLIĞINI YAPAY ZEKA İLE BULUŞTURDUK"

XNote’un CEO’su Ömer Çelik, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "İnsanlar hâlâ elle yazmayı seviyor fakat klasik defterlerde sayfaların kaybolması ya da notların aranamaz olması gibi sorunlar var. XNote, geleneksel not tutmanın rahatlığını yapay zekânın gücüyle birleştirdi" dedi.

"DÜNYA GENELİNDE 60’TAN FAZLA ÜLKEDE SATILDI"

Ömer Çelik, bu ürünün büyük bir dönüşümün ilk adımı olabileceğini söyleyerek, "Bu, teknolojiyle fiziksel deneyimin buluştuğu noktada insanların gerçek ihtiyacını karşılayan yeni nesil bir yaklaşımın başlangıcı. Şu anda dünya genelinde 60’tan fazla ülkede satılan bu ürün, kısa sürede büyük bir başarı yakaladı ve büyümeye devam ediyor" dedi.

XNote’un CTO’su Furkan Ergün, ürünün kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırdığını belirtti. Markanın COO’su Emre Kaan Özkan ise cihazın analog ile dijital dünyayı kusursuz biçimde bir araya getiren benzersiz bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Viral video altına kullanıcılar tarafından dikkat çeken yorumlar da yapıldı. "Bu nasıl gerçek olabilir?", "Kesin montajdır!", "Bunu hemen almalıyım!" gibi ifadelerle kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır