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  4. Türk Hava Yolları'ndan yeni rota: Kamboçya uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları'ndan yeni rota: Kamboçya uçuşları başlıyor

03.03.2025 11:32
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Türk Hava Yolları (THY) Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e uçuşlara başlıyor.

Türk Hava Yolları'ndan yeni rota: Kamboçya uçuşları başlıyor

10 Aralık'ta başlayacak Phnom Penh seferleriyle THY, Güneydoğu Asya’da sefer yaptığı 7. ülke, Phnom Penh ise bölgede uçtuğu 11'nci şehir olacak. Kamboçya’nın gelişen ekonomisine ve Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen Phnom Penh seferleriyle Türk Hava Yolları Uzak Doğu’daki uçuş ağını 20 şehir ve 21 havalimanına ulaştıracak. Bangkok konmalı icra edilecek uçuşlar, İstanbul’dan Phnom Penh’e Çarşamba, Cuma ve Pazar, Phnom Penh’den İstanbul’a Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi olarak haftada 3 frekans gerçekleştirecek.

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31 Temmuz tarihine kadar yapılan bilet alımlarıyla, 30 Haziran 2026 tarihine kadar İstanbul’dan Phnom Penh’e 659 dolar, Phnom Penh’den İstanbul’a ise 649 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

YENİ FIRSATLAR GETİRECEK

Phnom Penh uçuşları hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, Asya’daki uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve bölgedeki stratejik noktalarla bağlantılarımızı artırıyoruz. Phnom Penh uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak. Kamboçya’ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa'dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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