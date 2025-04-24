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Türk Hava Yolları (THY) bilet tavan fiyatını yükseltti

Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı. Kurum, yaşanan depremin ardından bilet tavan fiyatını 1750 TL olarak belirlemişti.

Türk Hava Yolları (THY) bilet tavan fiyatını yükseltti
Mustafa Fidan

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

DÜN TAVAN FİYAT 1750 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" demişti.

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bilet thy
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