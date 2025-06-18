TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan çok konuşulacak açıklama: "Ay sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı konuşma ile gündeme geldi.

"HEM MÜZAKERE HEM DE MÜCADELE"

Bakanlığın önünden işçilere seslenen Atalay, "Biz masa başında hem müzakere yapıyoruz hem de mücadele veriyoruz. Bugün burada kalacaksınız, yarın arkadaşlarımız burada olacaklar. Sendika başkanları, ünvanlı yöneticiler, bu akşam burda kalacaksınız. Arkadaşlarım size gelecek haftanın, ondan sonraki haftanın eylem planını açıklayacaklar." dedi.

"DEMİR YOL İŞ, KARAYOLLARI, MADENCİLER, MAKİNE KİMYA..."

Atalay sözlerinin devamında dikkat çeken açıklamalarda daha bulundu. Sendikaları greve çağıran Atalay, "Haziran ayı sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda. Demir Yol İş, Karayolları, Madenciler, Makine Kimya var. Bu kardeşlerimiz, en geç Temmuz ayının başında grev kararı almak durumundayız."