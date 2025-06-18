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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan çok konuşulacak açıklama: "Ay sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden yaptığı açıklamada, sendikaları greve çağırarak temmuz başında grev kararlarının alınabileceğini duyurdu. “Hem müzakere hem mücadele veriyoruz” diyen Atalay, işçilere eylem planı için hazır olun çağrısı yaptı.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan çok konuşulacak açıklama: "Ay sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda"
Çiğdem Sevinç

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı konuşma ile gündeme geldi.

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"HEM MÜZAKERE HEM DE MÜCADELE"

Bakanlığın önünden işçilere seslenen Atalay, "Biz masa başında hem müzakere yapıyoruz hem de mücadele veriyoruz. Bugün burada kalacaksınız, yarın arkadaşlarımız burada olacaklar. Sendika başkanları, ünvanlı yöneticiler, bu akşam burda kalacaksınız. Arkadaşlarım size gelecek haftanın, ondan sonraki haftanın eylem planını açıklayacaklar." dedi.

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"DEMİR YOL İŞ, KARAYOLLARI, MADENCİLER, MAKİNE KİMYA..."

Atalay sözlerinin devamında dikkat çeken açıklamalarda daha bulundu. Sendikaları greve çağıran Atalay, "Haziran ayı sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda. Demir Yol İş, Karayolları, Madenciler, Makine Kimya var. Bu kardeşlerimiz, en geç Temmuz ayının başında grev kararı almak durumundayız."

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Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay grev türk iş
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
600 bin kamu işçisinin büyük bir kısmı masa başı memur işi yapıyor bir kısmı hizmetli dediğimiz temizlik işleri güvenlik olanlar da var ve tamamı yaptıkları işe karşılık gelen devlet memurlarından daha fazla ortalama gelire sahipler. Kamu işçisi dediğin zaman karayolları madenler savunma sanayi vb. sektörlerde çalışan gerçek işçiler olmalı onlar memur işi yapanlardan ayrılmalı. Soruyorum masa başı iş yapan işçi olur mu?
bı siz ekstiniz Türkiye savaşın eşiğinde bunlar paranın
Duyda inanma. Bakanın kulağına fısıldayan adamın emekçinin haklarını alacağına inanmıyorum..
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