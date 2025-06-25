Türk kahvesi tansiyonu yükseltir mi? Türk kahvesinin tansiyona etkisi

Tarihçesi çok eski zamanlara dayanan Türk kahvesi Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına ulaşmayı başarmış, hem adıyla hem tadıyla ülkeyi temsil eden bir içecek olarak kabul edilmiştir. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğu tespit edilen Türk kahvesi bilinçli ve doğru bir şekilde tüketildiğinde ya da kullanıldığında sindirim sistemini düzenlemeden cilt tonunu dengelemeye kadar insan sağlığına olan birçok faydası ile de bilinmektedir.

Türk kahvesi tansiyonu yükseltir mi?

Türk kahvesi, içeriğinde yer alan antioksidanlar ve kafein ile hem zihinsel performansa hem de sindirim sistemine olumlu etkiler sağlamaktadır. Doktorların da önerdiği Türk kahvesi doğru dozlarda ve bilinçli bir şekilde tüketilmesi halinde insan sağlığına birçok yararı olduğu kabul edilmektedir. En bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur.

Zihin performansını arttırır.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

Kalp sağlığını destekleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

Yüksek antioksidan içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Düşük kalorili olduğu için bazı uzman diyetisyenler tarafından kişiye özel olarak hazırlanan diyet listelerinde beslenme düzenlerinde de yer verilmektedir.

Enerjiyi arttırır.

Sinir sistemini uyardığı için yorgunluk ve halsizlik hissini büyük oranda giderir.

İçerdiği kafein ve antioksidan nedeni ile insan sağlığına çok faydalı olduğu bilinse de bu faydalardan yararlanabilmek için doğru zamanlarda ve doğru miktarlarda tüketmeye dikkat etmek gerekir. Uzmanlar kişiden kişiye değişmekle birlikte Türk kahvesinin gün içinde 2 fincandan daha fazla tüketilmesinin doğru olmayacağını ifade etmişlerdir.

Bazı kişilerin aç karnına içmeyi tercih ettiği Türk kahvesi yine kişiden kişiye değişiklik gösterecek şekilde aç karnına içilirse bazı mide sorunlarına da yol açabilmektedir. Her ne kadar aç karnına Türk kahvesi içmek metabolizmayı hızlandırsa da daha çok tok karnına içilmesi önerilmektedir. Çeşitli zararları da dokunabilecek olan Türk kahvesi bilinçsizce tüketilirse şu sorunlara neden olabilir:

Tansiyon yükseltir.

Kalp ritminde bozukluk ya da çarpıntı olabilir.

Mide asidini arttırabilir.

Reflü ya da gastrit gibi sorunlara neden olabilir.

Uzun vadede tüketilirse kemikleri olumsuz etkileyebilir.

Kolesterolü dolaylı olarak olumsuz etkileyebilir.

LDL kolesterol seviyesini arttırabilmektedir.

Midede yanma hissi oluşturabilir.

Türk kahvesinin tansiyona etkisi nedir?

Olumsuz etkileri kişiden kişiye değişebilen Türk kahvesi özelikle kafeine hassasiyeti olan kişilerin sağlıklarını tehdit edebilir. Türk kahvesinin tansiyona etkisi tansiyonu yükseltme olarak gözlemlenebilmektedir. Türk kahvesi tansiyonu kısa süreli olarak yükseltebilmektedir. Bu etkinin nedeni içeriğinde kafein yer almasıdır. Özellikle tansiyon dengesizliği yaşayanlar, tansiyon hastaları kahve tüketimlerine çok dikkat etmelidir.

Günde 1 fincan gibi sınırlı olarak tüketilmesi gereken Türk kahvesi tansiyon hastaları tarafından tüketilecekse mutlaka doktor kontrolünde olunmalıdır. Doktora danışılarak gün içinde ya da hafta içinde ne kadar miktar Türk kahvesi içilebileceği tespit edilmeli ve doktorun uyarılarına uyulmalıdır.

Kolesterol seviyesini de etkileyen Türk kahvesi direkt olarak kolesterolü düşüren bir etkiye sahip değildir. Kalori açısından da şekersiz içildiği zaman en çok 2 kalori içermektedir. Bu yüzden süt ya da şeker eklenmeden içimi bazı diyetisyenler tarafından da önerilmektedir.