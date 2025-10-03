Türk Kanser Derneği’nden meme kanserine karşı farkındalık: 'Olmaz Olmaz Deme Hiç'

Türk Kanser Derneği, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Türk Kanser Derneği’nin Şişhane’deki merkez binasında düzenlenen basın toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Taha Demirpolat, iş insanı Yağmur Kalyoncu ve sanatçı Betül Demir katıldı. Toplantıda, kadınlarda en yaygın görülen meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için önemli mesajlar paylaşıldı. ‘Olmaz Olmaz Deme Hiç! Çünkü her 8 kadından 1’i meme kanseri riski taşıyor’ mesajı öne çıkarıldı. Etkinlikte, erken teşhisin yolları, ücretsiz taramalar ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verildi.

DURUMAN: BİR TELEFONLA SİZE EN YAKIN YERDE MAMOGRAFİ VE DİĞER TARAMALARI ÜCRETSİZ OLARAK YAPTIRABİLİYOR

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, “Meme kanseri farkındalık ayına girdik. 60. yılını kutlayan Türk Kanser Derneği, yıllardır bu konuda çalışıyor. Ancak hala her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalandığını biliyoruz. Meme kanseri sıfır evresinde yakalanabilen bir hastalık olduğu için erken teşhisin önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Bizler farkındalık çalışmalarıyla toplumu bilgilendiriyoruz. Ancak bilgilendirmekle kalmayıp herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu nedenle Türk Kanser Derneği, hangi il veya ilçede olduğunuz fark etmeksizin, sadece bir telefonla size en yakın yerde mamografi ve diğer taramaları ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Bugün mamografi oranı yüzde 30 seviyesinde. Eğer bu oran yüzde 100’e ulaşabilseydi, hastalık sıfır evrede tespit edilip çok kolay ve travmatik olmayan yollarla atlatılabilirdi. Bu hastalıktan korkmamıza gerek yok, asıl korkmamız gereken şey geç kalmaktır. Erken evrede olduğu kadar, geç evrede de tedavi mümkündür. Ancak hastalık başka organlara sıçradığında mücadele çok daha zor ve travmatik hale geliyor” dedi.

‘İETT’NİN DESTEĞİ DE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

Bugün kanser hastalarının yüzde 40’ı erken teşhis sayesinde tedaviye geldiğini belirten Duruman, “Bu oranı yüzde 100’e çıkarabiliriz. Bunun için bu yıl daha çok çalışmalı ve birbirimize destek olmalıyız. İş dünyasına da önemli görev düşüyor. Şirketlerimizde, fabrikalarımızda, KOBİ’lerimizde bu farkındalığı yaymalıyız. Türk Kanser Derneği’ni davet ederek eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyebilirsiniz. Meme kanseri farkındalık ayında İETT’nin desteği de bizim için çok değerli. Çünkü her gün halkımızla birebir temas eden otobüslerin giydirmelerinde erken teşhisi hatırlatacağız. Hem yolcuların hem de dışarıdan görenlerin dikkatini çekmiş olacağız. Erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.

CİHAN: MUAYENE OLMAKTAN KORKMAYIN

Tıbbi Onkoloji Umanı Prof. Dr. Şener Cihan ise meme kanseri önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Meme kanserini diğer kanser türlerinden ayıran nokta, korkmamamız gereken bir kanser olmasıdır. Maalesef her kanser için bunu söylemek mümkün değil. Ancak meme kanseri erken teşhis edildiğinde, sadece basit bir cerrahi müdahale ile tedavisi tamamlanabilen ve tamamen kurtulma şansı yüksek olan bir hastalıktır. 2026 yılı için de 250 bin yeni kanser vakası bekleniyor. Bu sayının yaklaşık 40-50 bini meme kanseri olacaktır. Eğer bu 50 bin kadını mamografi veya meme ultrasonu gibi tarama yöntemleriyle erken dönemde teşhis edebilirsek, hastalığı evre 1 aşamasında yakalayabiliriz. Bu durumda hastaların yüzde 80’inin tamamen iyileşme şansı vardır. Ancak taramaları önemsemeyen, kendi kendine muayeneyi ihmal eden kişiler daha geç evrede doktora başvuracaktır. Ne yazık ki ileri evrede tamamen kurtulma ihtimali düşmektedir. Erken teşhis için mutlaka taramalarınızı yaptırın. 40 yaşından sonra yılda en az bir kez, bazı durumlarda iki kez mamografi ve meme ultrasonu öneriyoruz. Eğer ailenizde meme kanseri öyküsü varsa ya da genetik risk taşıyorsanız bu taramaları 20-25 yaşlarından itibaren yaptırmaya başlamak gerekir. Muayene olmaktan korkmayın.”

DEMİRPOLAT: AYNA KARŞISINDA DÜZENLİ OLARAK KENDİ MUAYENEMİZİ YAPMALIYIZ

Türk Kanser Derneği’nin toplumu bilinçlendirme konusunda önemli adımlar attığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Taha Demirpolat ise şu ifadeleri kullandı:

“Meme kanserinde ne yazık ki hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının mevcut oranın artmasına neden oluyor. Ancak yaşam tarzımızda bazı değişikliklerle bu oranı azaltmak mümkündür. Burada en kritik nokta erken teşhistir. Erken teşhisin de en önemli yolu taramadır. Tarama aslında kişinin kendisiyle başlar. Duş alırken, uzanırken ya da ayna karşısında düzenli olarak kendi muayenemizi yapmalıyız. Elimize gelen bir sertlik veya şişlik, mutlaka meme ile ilgili bir problem olabileceğini düşündürmeli ve bizi doktora yönlendirmelidir. Düzenli muayene çok önemlidir. 40 yaş üstü kadınların her yıl düzenli olarak mamografi ve meme ultrasonu yaptırması gerekir. Unutmayalım ki her kanserde olduğu gibi memede de erken teşhis hayat kurtarır.”

DEMİR: TÜRK KANSER DERNEĞİ’NE DESTEK OLMANIZI BEKLİYORUZ

Sanatçı Betül Demir de “Meme kanseri, gerçekten erken teşhisle önüne geçebileceğimiz ve korkmamamız gereken bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık diyorum çünkü geçen yıl erken teşhis konulan bir arkadaşım, bu yıl tamamen sağlığına kavuştu ve bunu görmek beni umutlandırdı. Türk Kanser Derneği ile uzun yıllardır yakın çalışıyoruz. Onların, özellikle değerli doktorlarımızla birlikte gerçekleştirdiği birçok mucizeye tanık olmak beni çok mutlu ediyor. Bir sanatçı olarak, bugün burada insanlardan hem manevi hem de maddi destek talep etmek istiyorum. Bu çok önemli çünkü insanlara yardım edebilmek gerçekten çok kıymetli. Erken teşhis hayati önem taşıyor. Bunun için her yıl büyük bir özveriyle çalışan Türk Kanser Derneği’ne destek olmanızı bekliyoruz. Başkanımız Burak Duruman’a, derneğimize destek veren doktorlara ve diğer destekçilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN İSTANBUL SOKAKLARINDA ARACIMIZI PEMBE KAPLAYARAK DOLAŞTIRMAK İSTEDİK’

Meme kanserine dikkat çekmek için pembe otobüs iş birliğine değinen İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu da “Türk Kanser Derneği ile bu, ilk projemiz değil; birlikte güçlü iş birlikleri kuruyoruz. Bu ay, meme kanseri farkındalığı için İstanbul sokaklarında aracımızı pembe kaplayarak dolaştırmak istedik. Erken teşhis hayat kurtarır ve tüm kadınların bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir. İETT olarak sadece yolcularımıza toplu ulaşım desteği sağlamıyor, aynı zamanda farkındalık projelerine de destek veriyoruz. Her kadının yılda en az bir kez hem kendi göğüs muayenesini yapması hem de bir doktor aracılığıyla kontrol yaptırması önerilir. Çünkü meme kanseri önlenebilir bir hastalıktır ve erken teşhis edildiğinde hepimiz umutla yarınlara bakabiliriz” dedi.

