Türk Kızılay yurt içinde ve 22 ülkede toplam 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi

Türk Kızılay’ın 19 yıldır başarıyla uyguladığı kurban kampanyasına bu yıl da hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Kızılay, vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye’nin yanı sıra üç kıtada 22 ülkede toplam 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. 2025 Kurban Kampanyası kapsamında belirlediği hedefleri aşan Kızılay, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği toplam 146 bin 683 hisselik kurban kesimini de yüzde 15 oranında artırmış oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bağışlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum" dedi.

KONSERVELER YIL BOYU İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekâletlerini alan Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği kurban kesiminden elde edilen etlerin yüzde 60’ını aşevlerinde sıcak yemek üretiminde kullanırken kalan kısmını ise 800 gramlık konserve kavurma olarak hazırlanarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kavurma konservelerinin hazırlanması için et işleme süreçlerini başlatan Kızılay, yurt içi dağıtımlarda önceliği deprem bölgesindeki afetzede ailelere verecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır