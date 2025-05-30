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Türk Kızılayın "altın madalya"lı bağışçısı Erzurum Valisi Çiftçi, 43. kez kan verdi

Bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından "altın madalya ve berat" takdim edilen Vali Mustafa Çiftçi, 43. kan bağışını Pasinler ilçesinde yaptı.

Türk Kızılayın "altın madalya"lı bağışçısı Erzurum Valisi Çiftçi, 43. kez kan verdi

Vali Çiftçi, Pasinler'de düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Mayıs Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları ve Pasinler'de kurulması planlanan hayvan bakımevi için belirlenen alanın uygunluğu gibi konular değerlendirildi.

"BİRBİRİMİZE CANDAN BAĞLIYIZ"

Toplantının ardından Erzurum Valiliği himayesinde, Pasinler Kaymakamlığı, Pasinler Belediyesi ve Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganlı kan bağışı kampanyasına katılan Çiftçi, 43. kez kan bağışında bulundu.

Kampanyaya vatandaşların ilgisi büyük olurken, etkinlik alanında çocuklara özel müzik dinletisi, yüz boyama, palyaço gösterileri gibi aktiviteler de gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ VE EĞİTMENLERLE SOHBET ETTİ

Kan bağışının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Pasinler'de faaliyet gösteren Uzmanlar Doğu Anadolu Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkezde sunulan eğitim destek hizmetlerini inceleyen Çiftçi, öğrenci ve eğitmenlerle sohbet etti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kızılay kan bağışı
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