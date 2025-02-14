Türk Konsolosluğu önünde skandal an: Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan şahsa elinde bıçakla saldırıp üzerine tükürdü

Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye bıçaklı bir adamın saldırdığı görüldü.

YERE SERİP ÜZERİNE TÜKÜRDÜ

Eylemciye saldıran adam, Kur'an-ı Kerim'i aldı. Yere serdiği eylemciye "Kur'an'ı yakamazsın, bu benim dinim" diye bağırdı. Ardından defalarca üzerine tükürdü.

BİSİKLETLİ ŞAHIS DA TEKMELEDİ

Bu sırada olay yerinden geçen bisikletli bir şahıs da yerdeki eylemciyi tekmeledi.

SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERDİLER

Olayı görüntüleyen şahıs ile yoldan araçla geçen başkaları ise bıçaklı adama tepki gösterdi.

Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır