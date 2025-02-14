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  4. Türk Konsolosluğu önünde skandal an: Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan şahsa elinde bıçakla saldırıp üzerine tükürdü

Türk Konsolosluğu önünde skandal an: Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan şahsa elinde bıçakla saldırıp üzerine tükürdü

14.02.2025 13:02
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14.02.2025 13:02
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İngiltere'nin başkenti Londra bugün ilginç anlara sahne oldu. Bir eylemci, Türkiye Konsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Durumu fark edince çılgına dönen bir şahıs ise elinde bıçakla eylemciye saldırdı, yere serip üzerine tükürdü. Yoldan geçen biri yerdeki eylemciyi tekmeledi, bir başkası ise bıçaklı şahsa tepki gösterdi.

Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir kişi Kur'an-ı Kerim yaktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye bıçaklı bir adamın saldırdığı görüldü.

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YERE SERİP ÜZERİNE TÜKÜRDÜ

Eylemciye saldıran adam, Kur'an-ı Kerim'i aldı. Yere serdiği eylemciye "Kur'an'ı yakamazsın, bu benim dinim" diye bağırdı. Ardından defalarca üzerine tükürdü.

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BİSİKLETLİ ŞAHIS DA TEKMELEDİ

Bu sırada olay yerinden geçen bisikletli bir şahıs da yerdeki eylemciyi tekmeledi.

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SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERDİLER

Olayı görüntüleyen şahıs ile yoldan araçla geçen başkaları ise bıçaklı adama tepki gösterdi.

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Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kur'an-ı Kerim
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