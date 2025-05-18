HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk savaş gemileri, 19 Mayıs dolayısıyla KKTC limanlarında ziyarete açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı ile karakol gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde limanlarda ziyarete açılacak.

Türk savaş gemileri, 19 Mayıs dolayısıyla KKTC limanlarında ziyarete açılacak

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay (S-351) ile TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi KKTC limanlarını ziyaret edecek.

Açıklamada, 19 Mayıs Pazartesi, TCG Doğanay (S-351) denizaltısının 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda, TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi'nin ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacağı duyuruldu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyorMağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyor
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldüBursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.