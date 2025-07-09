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Türk Telekom’un fark yaratan projelerine IPRA’dan altın ödül

Türk Telekom’un teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak ve bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmalar ödüle layık görüldü.

Türk Telekom’un fark yaratan projelerine IPRA’dan altın ödül
Mustafa Fidan

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu “Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken teknoloji alanındaki bilgi birikimimizle “Türkiye’ye Değer” katmaya devam ediyoruz. Türk Telekom olarak disleksinin bireylerin öğrenme sürecinde yarattığı zorlukların farkında olarak “Smartex Akıllı Alıştırmalar” uygulamasının geliştirilmesine katkı sağladık. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında ise bu desteklerimizin yanında sporun kapsayıcı gücünden de ilham alarak anlamlı bir projeyle farkındalık yarattık. Çalışmalarımızın uluslararası alanda değer görmesi ve ödülle taçlanmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’YE DEĞER’

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji birikimini iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla değer odaklı çalışmalarını sürdürüyor. ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla teknolojinin olanaklarını yaşamın tüm alanlarını iyileştirme amacıyla kullanan Türk Telekom, öncü projelere imza atıyor. Disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için “Smartex Akıllı Alıştırmalar” uygulamasının geliştirilmesini destekleyen Türk Telekom’un, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında hayata geçirdiği anlamlı proje uluslararası alanda da büyük yankı uyandırdı. Türk Telekom’un disleksi alanında yürüttüğü bu çalışmalar dünyanın en prestijli halkla ilişkiler organizasyonu olan IPRA’nın düzenlediği Golden World Awards’ta ‘Sağlık Hizmetleri’ kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom’un fark yaratan projelerine IPRA’dan altın ödül 1

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken teknoloji alanındaki bilgi birikimimizle “Türkiye’ye Değer” katmaya devam ediyoruz. Disleksinin bireylerin öğrenme sürecinde yarattığı zorlukların bilinciyle “Smartex Akıllı Alıştırmalar” uygulamasının geliştirilmesini destekledik. 5 Ekim’de Galatasaray ile oynanan basketbol maçında ise sporun birleştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanarak bu desteklerimizin yanında anlamlı bir projeyle farkındalık yarattık. Türk Telekom Basketbol Takımı, disleksili bireylerin deneyimlerini aktarmak için tasarlanan özel bir fontla hazırlanmış tişörtlerle ve pankartla sahaya çıkarak disleksiye dikkat çekti. Çalışmalarımızın uluslararası alanda değer görmesi ve ödülle taçlanmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

TÜRK TELEKOM DİSLEKSİ FARKINDALIĞI İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 5 Ekim’de Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Türk Telekom oyuncularının isimleri, sanatçı Daniel Britton’ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı “Dyslexia” fontuyla tişörtlerine yazıldı. Türk Telekom oyuncuları karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan “Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada” ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı. Karakter çizgilerinin %40’ının görünmez olduğu Dyslexia fontu, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sundu.

TÜRK TELEKOM ÖNCÜ UYGULAMALARIYLA YAŞAMA DEĞER KATIYOR

50 farklı bilişsel çalışma, 300’den fazla egzersiz ile bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek uygulama olan Smartex, özel gereksinimli bireylerin gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarından oluşuyor. Uygulama, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarını, kişisel öğrenme hızlarına ve kişisel öğrenme metotlarına uygun biçimde karşılayabilmelerine olanak tanıyor. Ücretsiz olarak erişilebilen uygulamada disleksi, disgrafi, diskalkuli,dil konuşma bozukluğu ve dikkat eksikliği bölümleri bulunuyor.

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
disleksi Türk Telekom teknoloji
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