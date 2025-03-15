Türk Yıldızları Çanakkale semalarında nefesleri kesti

Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü olan Salı günü Şehitler Abidesinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Şehitler Abidesindeki gösteri uçuşu öncesinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızlarının gösteri uçuşu için binlerce Çanakkaleli kordonboyuna akın ederken, Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında nefes kesen akrobatik hareketler sergiledi. Gösteri uçuşu sırasında binlerce vatandaş unutulmaz heyecanlı anlar yaşadı.

Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan büyük alkış aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır