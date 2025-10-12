HABER

Türkçe büyük dil modeli Kumru LLM tanıtıldı: 7.4 milyar parametreye sahip

Tamamen Türkçe için sıfırdan eğitilmiş büyük dil modeli olan Kumru LLM tanıtıldı. 7.4 milyar parametreye sahip olan model, belge işleme, özetleme ve kurumsal soru-cevap sistemleri gibi alanlarda kullanılabilecek.

Enes Çırtlık

Kumru LLM, 7.4 milyar parametreye sahip ve tamamen Türkçe odaklı olarak eğitilmiş. Bunun, modelin İngilizce veya diğer dillerden çeviri yapmak yerine, doğrudan Türkçe metinleri anlamasını ve üretmesini sağladığı belirtiliyor.

20 A4 BELGE İŞLENEBİLİYOR

Modelin 8 bin 192 Türkçe token'lık bağlam uzunluğu sayesinde, 20 A4 sayfasına kadar olan belgelerin işlenebildiği aktarılıyor.

Kumru'nun potansiyel kullanım alanları bulunuyor. VNGRS tarafından geliştirilen model, belge işleme süreçlerini otomatikleştirme, müşteri hizmetleri için akıllı chatbotlar geliştirme, kurumsal bilgi tabanlarından hızlı ve doğru cevaplar üretme gibi alanlarda kullanılabiliyor.

Ayrıca, gelen taleplere göre farklı sektörlere özel modeller de eğitilmesi planlanıyor. Bu, örneğin hukuk, sağlık veya finans gibi alanlarda uzmanlaşmış dil modelleri geliştirilebileceği anlamına geliyor.

Kumru, Kumru.ai arayüzü üzerinden deneyimlenebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
