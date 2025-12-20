HABER

O ilde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 75 metreye düştü

Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezi ile D-100 Karayolu’nda görüş mesafesi yer yer 75 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelini etkisi altına alan ve alçak seviyede seyreden sis bulutları, özellikle İzmit ve Kartepe çevresinde etkisini daha fazla hissettirdi. Bu bölgelerde görüş mesafesinin zaman zaman 75 metreye kadar düşmesi, sürücülerin kontrollü ve dikkatli bir şekilde ilerlemesine neden oldu.

O ilde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 75 metreye düştü 1

TRAFİKTE YAVAŞLAMA YAŞANDI!

Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak ve takip mesafelerini artırarak yol almaya çalıştı. Yoğun sis, ulaşımda da zaman zaman aksamalara yol açtı. D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde trafikte yavaşlama yaşandı.

O ilde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 75 metreye düştü 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

