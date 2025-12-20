O ilde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 75 metreye düştü

Kent genelini etkisi altına alan ve alçak seviyede seyreden sis bulutları, özellikle İzmit ve Kartepe çevresinde etkisini daha fazla hissettirdi. Bu bölgelerde görüş mesafesinin zaman zaman 75 metreye kadar düşmesi, sürücülerin kontrollü ve dikkatli bir şekilde ilerlemesine neden oldu.

TRAFİKTE YAVAŞLAMA YAŞANDI!

Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak ve takip mesafelerini artırarak yol almaya çalıştı. Yoğun sis, ulaşımda da zaman zaman aksamalara yol açtı. D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde trafikte yavaşlama yaşandı.