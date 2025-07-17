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Türkçe spiker sürprizi ile gelen EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı!

Futbolseverlerin merakla beklediği EA SPORTS FC 26 resmen tanıtıldı. 26 Eylül’de çıkacak oyun, Türkçe seslendirme desteği, Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş lisansları, Jude Bellingham, Jamal Musiala ve Zlatan Ibrahimović’in yer aldığı kapak tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki, EA Sports FC 26'nın çıkış tarihi ne zaman, fiyatı ne kadar?

Türkçe spiker sürprizi ile gelen EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı!
Enes Çırtlık

EA Sports, serinin yeni oyunu EA SPORTS FC 26 için beklenen açıklamayı yaptı. Hem çıkış tarihi netleşti hem de alışılmış tanıtım formatlarının dışına çıkılarak oynanış görüntüleri eşliğinde bir FC 26 fragmanı yayınlandı.

İŞTE EA SPORTS FC 26'NIN FRAGMANI!

TÜRKÇE SESLENDİRME SÜRPRİZİ

Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre, bu yıl Türk futbolseverleri sevindirecek önemli bir detay var: Türkçe seslendirme. Bu da önceki oyunlarda yer alan Türkçe arayüzün ötesine geçilerek artık Türk spikerlerin de oyunda yer alacağını işaret ediyor. Tabi oyunun Türkçe seslendirmeye sahip olacağı şimdilik Steam sayfasında gözüktüğü için bu konuda yapılacak detaylı açıklamayı beklemekte fayda var.

Türkçe spiker sürprizi ile gelen EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı! 1

Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig devleri de lisanslı şekilde oyundaki yerini alacak.

EA SPORTS FC 26'NIN ÖZELLİKLERİ VE KAPAKLARI

Bu yılki EA Sports FC 26 kapakları, hem tecrübeli hem de genç isimleri bir araya getiriyor. Real Madrid’in orta saha dinamosu Jude Bellingham, Bayern Münih’in parlayan yıldızı Jamal Musiala ve futbol tarihine damgasını vurmuş Zlatan Ibrahimović, farklı sürümlerde oyuncularla buluşacak. Özellikle Ultimate Edition’ın kapağında Ibrahimović’in yer alması, nostalji seven oyuncular için hoş bir sürpriz olacak.

Türkçe spiker sürprizi ile gelen EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı! 2

Geliştirici ekip, oyuncu geri bildirimlerine kulak vererek oynanış mekaniklerini elden geçirmiş gibi görünüyor. Geliştirilmiş top sürme tepkileri, yeni koşu eğrileri, pozisyon alma zekası artırılmış kaleciler ve yeni animasyon sistemleri sayesinde sahadaki tempo daha akıcı olacak.

Oyuncuların kişisel tarzlarını daha iyi yansıtabilmesi için "Arketipler" adında yeni bir sistem de oyuna ekleniyor. Bu özellikle hem Kulüpler hem de Oyuncu Kariyeri modlarında futbolcu özelleştirmesi daha derinleşiyor.

FC 26 Kariyer Modu'na yeni Manager Live özelliği ekleniyor. Bu özellik sayesinde gerçek dünyadaki gelişmelere dayalı görevler, dinamik senaryolar ve canlı güncellemeler menajerlik deneyimine geliyor.

Ultimate Team’e gelen güncellemeler arasında yeni turnuva yapıları, güncellenmiş Rivals ve Champs modları ile canlı etkinlikler öne çıkıyor.

Türkçe spiker sürprizi ile gelen EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı! 3

Öte yandan mobil oyuncuları da sevindirecek gelişmeler var: 17–31 Temmuz arasında FC Mobile oynayan herkes, 102 OVR Jude Bellingham ve Jamal Musiala kartlarına ücretsiz ulaşabilecek. Ayrıca, oyuna ICON olarak dönen Ibrahimović de aynı tarihte mobil tarafta yerini alacak.

EA, toplulukla etkileşim sağlamayı hedefleyen FC Feedback adlı girişimi de devreye sokmuş durumda. Bu sistem sayesinde oyuncular, fikir ve önerilerini doğrudan geliştirici ekibe iletebilecek. Forumlar, Discord, sosyal medya ve özel bir portal aracılığıyla yapılacak bu geri bildirimlerin, oyunun geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacağı söyleniyor.

EA SPORTS FC 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

EA Sports FC 26 Steam sayfasına göre, EA Sports FC 26 minimum sistem gereksinimleri şöyle:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da Nvidia GTX 1050 Ti
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX: 12 Compatible video card or equivalent (feature level 12_0)

EA Sports FC 26 Steam sayfasına göre, EA Sports FC 26 önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update)
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT ya da Nvidia GTX 1660
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX: 12 Compatible video card or equivalent (feature level 12_0)

EA SPORTS FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

EA SPORTS FC 26’nın çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak duyuruldu.

EA Sports FC 26'nın fiyatları ise şu şekilde:

Platform Oyun sürümü Fiyatı
Epic Games Store PC Standard 2.599 TL
Epic Games Store PC Ultimate 3.599 TL
Steam PC Standard 69,99 dolar
Steam PC Ultimate 99,99 dolar
PlayStation Standard 2.899,99 TL
PlayStation Ultimate 3.999,99 TL
Xbox Standard 2.899,99 TL
Xbox Ultimate 3.999,99 TL
Nintendo Switch 2 Standard 69,99 dolar
Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 dolar
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Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts Oyun
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