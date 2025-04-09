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Turkcell çöktü mü? Kullanıcılar sosyal medyada tepki gösterdiler

Turkcell kullanıcıları sosyal medya üzerinden arama yapamayıp kısa mesaj atamadığı gerekçesiyle şikayet paylaşımlarında bulundu. Mağdur olan kullanıcılar Turkcell'in yaşadığı çöküntüyü sosyal medyada gündem haline getirdi.

Turkcell çöktü mü? Kullanıcılar sosyal medyada tepki gösterdiler
Cansu Akalp

Turkcell çöktü mü? Pek çok Turkcell kullanıcısı sosyal medya hesaplarından kısa mesaj ve arama işlemlerinden sorun yaşadığını belirtti.

"PAKETİNİZ BİTTİ" UYARISIYLA KARŞILAŞIYORLAR!

Turkcell'de şebeke kesintilerinin yaşandığı bildiriliyor. Arama yapmaya çalışan çoğu kullanıcı "paketiniz bitti" uyarısıyla karşılaştığını söyledi. Mağdur olan kullanıcılar sosyal medyada Turkcell'in yaşadığı çöküntüyü gündem haline getirdi.

Kullanıcılar aynı zamanda '532' nolu numara üzerinden Turkcell'in müşteri hizmetlerine de ulaşamadıklarını söyledi.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Deprem zamanında da yaşanılan çöküntü sebebiyle yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyen kullanıcıların tepkisi çığ gibi büyüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell arama
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