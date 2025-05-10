Turkcell'in birinci çeyrek sonuçları açıklandı! 3,1 milyar TL net kar

Turkcell’in ilk çeyrek verileri açıklandı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Sürdürülebilir büyüme ve değer üretme odağı çerçevesinde, geleceğin fırsatlarına yatırım yapmaya devam edeceğimiz 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.

2025 yılının ilk çeyreğine dair sonuçlarını açıklayan şirket, stratejik öncelik olarak belirlediği Veri Merkezi ve Bulut alanında %47,5 büyüme kaydetti.

GENEL MÜDÜR ALİ TAHA KOÇ: "GELECEĞİN FIRSATLARINA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sonuçlara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin lider telekomünikasyon ve teknoloji şirketi olarak, sürdürülebilir büyüme ve tüm paydaşlarımız için değer üretme odağımız çerçevesinde geleceğin fırsatlarına yatırım yapmaya devam edeceğimiz yeni bir yıla adım attık. Güçlü ARPU büyümemiz ve techfin faaliyetlerimizdeki kuvvetli yükseliş ile ilk çeyrekte de başarılı finansal sonuçlar kaydettik. Bu güçlü performans, çeşitlendirilmiş iş modelimizin dayanıklılığını ve stratejimizdeki icra kabiliyetimizi yansıtıyor.”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“2025 yılının ilk çeyreğinde, telekomünikasyon işimizde hem mobil hem sabit tarafta kaydedilen ARPU artışı, faturalı abone öncülüğünde genişleyen abone bazı ve stratejik odak alanlarımızdaki güçlü gelir büyümesiyle konsolide gelirimiz yıllık yüzde 12,7 artışla 48 milyar TL’ye ulaştı. Techfin segmentimiz yüzde 31,5 büyürken, veri merkezi ve bulut işimiz bu çeyrekte yüzde 47,5 artış gösterdi. Konsolide FAVÖK yüzde 19 artışla 21 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjı ise 2,3 yüzde puanlık yükselişle yüzde 43,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece son 10 yılın birinci çeyrekleri arasındaki en yüksek orana ulaştı. Net finansman giderleri kur ve faiz tarafındaki dalgalanmalara rağmen etkin bilanço ve hazine yönetimimiz sayesinde 61,7 yüzde puanlık azalış ile 1,3 milyar TL oldu. Net kârımız ise 3,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, 2025 yılı hedeflerimize ulaşma konusundaki inancımızı pekiştirdi.”

6 MİLYONDAN FAZLA HANEYE FİBER İNTERNET

“Sabit segmentte ise net 30 bin yeni müşteriyi yüksek kaliteli, uçtan uca fiber servisimizle buluşturarak, fiber abone bazımızı daha da güçlendirdik. Sabit genişbant altyapımıza yaptığımız yatırımlarla 43 bin yeni haneyi fiber hizmetimize erişebilir hale getirdik ve toplam hane erişimimizi 6 milyonun üzerine çıkardık. Fiber ARPU, 100 Mbps ve üzeri hızları kullanan abonelerin oranındaki artış, 12 aylık taahhütlü müşteri payının yükselmesi ve IPTV servisimizin katkısıyla güçlü büyümesini sürdürerek yüzde 17,7 oranında artış gösterdi.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla en yeni teknolojileri yakından takip ediyor, yenilikleri hızlı ve etkin bir şekilde müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda şubat ayında, fiber müşterilerimize Wi-Fi 7 teknolojisi sunan Türkiye’deki ilk operatör olduk. Wi-Fi 7’nin sağladığı üstün teknoloji ile abonelerimiz 1.000 Mbps’ye varan indirme ve yükleme hızlarına erişebiliyor.”

ULUSAL VE ULUSLARARASI YATIRIMLAR

“Sabit taraftaki yatırımlarımız hem ulusal hem uluslararası ölçekte devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden (TEİAŞ) fiber hatlar için ek kapasite almıştık. BOTAŞ’la 2009’dan bu yana devam eden iş birliğimizi kısa bir süre önce yapılan ihaleyi kazanarak 15 yıl daha uzattık. Bu uzatma ile Grubun sabit hizmetler pazarındaki konumu daha da güçlendi. Şimdi de Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için yapılması muhtemel ihaleyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemiz için kritik öneme sahip bu sorumluluğu da üstlenmek için hem finansal hem de operasyonel olarak hazırız.

Mart ayında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde İtalyan TI Sparkle ile açıkladığımız uluslararası denizaltı fiber kablolama projesiyle de Avrupa ve Asya arasındaki iletişim için yeni bir dijital koridor oluşturacağız. Tüm bu yatırımlar fiber altyapı alanına olan inancımızın güçlü bir göstergesi.”

VERİ MERKEZİ VE BULUT İŞLERİNDE %47.5 GELİR BÜYÜMESİ

“Türkiye’yi bölgesel bir veri üssüne dönüştürme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Veri merkezi pazarına erken girişin sağladığı avantajla elde ettiğimiz güçlü lider konumumuzu, sektörün uzun vadeli potansiyeline duyduğumuz inancımızla sürdürmeye kararlıyız. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla Veri Merkezi ve Bulut işimiz için ilk kez gelir büyümesi hedefi açıkladık. İlk çeyrekte sağlanan yüzde 47,5 büyüme, yıl sonu hedeflerimize ulaşma konusunda olumlu bir tablo ortaya koydu.”

"YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

“Yönetim Kurulu üyesi olmaktan gurur duyduğum Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl da Türkiye’yi temsil etmenin gururunu bir kez daha yaşadık. Kongre boyunca Turkcell’in öncü çalışmalarını dünyayla paylaştık ve küresel teknoloji markalarıyla 20’den fazla stratejik iş birliği anlaşması imzaladık. Tüm bu adımlar, Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıma vizyonumuzun bir yansıması.”