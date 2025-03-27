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  4. Türkeli'de çocuklar Kadir Gecesi'nde ödüllerine kavuştu

Türkeli'de çocuklar Kadir Gecesi'nde ödüllerine kavuştu

27.03.2025 09:37
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Sinop'un Türkeli ilçesindeki Fatih Camisi'nde, Ramazan ayı boyunca oruçlarını tutup, namazlarını kılarak, puan toplayan çocuklar, Kadir Gecesi düzenlenen programla ödüllendirildi.

Türkeli'de çocuklar Kadir Gecesi'nde ödüllerine kavuştu

Fatih Camii İmam Hatibi Atilla Şentürk tarafından başlatılan önceki yıllarda başlatılan ve gelenekselleşen yarışmada, Ramazan boyunca oruçlarını tutup, 5 vakit namazlarını kılarak en yüksek puana sahip olarak derece alan çocuklar, Kadir Gecesi'nde düzenlenen programla ödüllendirildi.

Fatih Camii İmam Hatibi Attila Şentürk, yaptığı açıklamada, "Gerek oruçlarını tutarak, gerekse namazlarını kılarak puan toplayan öğrencilerimizin ödüllerini, ödüllerin bol olduğu Kadir Gecesi'nde sahipleri ile buluşturduk" dedi.

Düzenlenen yarışmada Arif Yıldız, Çağdaş Adanur ve Muhammed Bilal Özcan 3 bin 500'er puanla birinciliği paylaştı. İkinci, 3 bin 190 puanla Esma Nur Şahin olurken, üçüncülüğü de 2 bin 900'ar puanla Beyza Betül Şentürk, Sümeyye Karagülle ve Melek Özcan paylaştı.

Yarışmada birincilere tuttuğu takımın formasını, top, krampon, tozluk ve tekmelik hediye edildi. İkinciye elbise, üçüncülere ise forma ve spor ayakkabı ile camiye gelip kayıt yaptıran tüm çocuklara forma hediye edildi.

Futbol toplarını, Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü Başkanı Orhan Köksal hediye ederken, forma sponsorluğunu Gökçealan Köyü Muhtarı Adnan Erdoğan üstlendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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