Türkiye 2026'ya 'merhaba' dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri

Türkiye, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun dört bir yanından 2026'ya 'merhaba' görüntüleri geldi. Yeni yıl coşkusunun en yoğun yaşandığı noktalardan olan Taksim'den renkli görüntüler geldi. Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli yeni yıl kutlamaları havadan görüntülendi.

Türkiye 2025 yılına 'güle güle', 2026 yılına ise 'merhaba' dedi. Çeşitli etkinliklerle kaşrılanan yeni yıl, renkli görüntülere sahne oldu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı illerimiz yeni yılı coşkuyla ve eğlenceyle karşıladı.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 1

YENİ YIL COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni yıl kutlamalarının en gözde bölgelerinden olan İstanbul Ortaköy'de yoğun kalabalık dikkat çekti. Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli yeni yıl kutlamaları böyle görüntülendi.

İstanbul'da yeni yıl boğaz'da havai fişeklerle karşılandı. Görsel şölenin oluştuğu kutlamalar havadan dronla görüntülendi.

TAKSİM'DE BÜYÜK COŞKU

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 2

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluk ile kutlama coşkusu havadan görüntülendi.

2026 YILINI BUZ GİBİ SUDA YÜZEREK KARŞILADILAR

İstanbul Fatih’te, "Sarayburnu Fatihleri" 2026’yı denize girerek soğuk suda karşıladı. Yeni yıla yüzerek giren Sarayburnu Fatihleri, 2026 yılı için barış, sağlık diledi.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 3

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Sarayburnu Sahili’nde, soğuk ve sıcak demeden denize giren ve ’Sarayburnu Fatihleri’ olarak bilinen grup, 2026 yılına da aynı şekilde ‘merhaba’ dedi.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 4

Grup üyeleri, 10’dan geriye doğru saydıktan sonra kendilerini soğuk sulara bıraktı. Buz gibi suda yüzen grup, yeni yılda dünya için sağlık, barış ve mutluluk diledi.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 5

ÜSKÜDAR KIZ KULESİ’NDE YILBAŞINA ÖZEL IŞIK ŞOVU MEST ETTİ

İstanbul yeni yıla görsel bir şölenle girdi. Üsküdar’da bulunan tarihi Kız Kulesi, yılbaşı gecesinde düzenlenen ışık şovuyla renklere büründü.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 6

Boğaz’ın simgelerinden biri olan Kız Kulesi’ndeki görsel şölen, havadan görüntülendi.

ANKARA'DA KURUĞULU PARK'TA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Ankara'nın simgesel mekanlarından olan Kuğulu Park'ta vatandaşlar yeni yıla girme heyecanını birlikte yaşadılar.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 7

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 8

ULUDAĞ'DA YILBAŞI KUTLAMALARI

Bursa'nın gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı coşkusu zirve yaptı.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 9

Binlerce vatandaş, eğlence merkezlerinde düzenlenen organizasyonlarla sevdikleriyle birlikte 2026 yılına "merhaba" dedi.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 10

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 11

DENİZLİ 2026'YA COŞKUYLA GİRDİ

Denizli'de yeni yıl kutlamaları coşkuyla geçti. Kentin her noktasında havai fişekleri patlarken, , Vali Coşkun ise kentte görev başında olan kamu personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 12

Denizli 2026'e büyük coşkuyla girdi. Kentin farklı noktalarındaki meydanlarda bir araya gelen onlarca vatandaşlar kutlamalar yaptı. Araç konvoyu yaparak kutlamalara dahil olan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun beraberindeki Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve beraberindeki heyet ile birlikte ziyaretlerde bulundu.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 13

Vali Coşkun ve beraberindekiler jandarma ve polis ekiplerini uygulama noktalarında, kamu hastanelerinde görev yapan personelleri ve 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin yeni yılını kutladı.

BANDIRMA, 2026’YA COŞKUYLA GİRDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 2026 yılına renkli görüntüler ve büyük bir coşkuyla girildi.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 14

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan yılbaşı temalı yapay çam ağacı özellikle çocukların yoğun ilgisini çekerken, meydanı süsleyen ışıklandırmalar Bandırma’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar için adeta görsel bir şölen sundu.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 15

Belediye Nikah Salonu önünden başlayarak ilçenin işlek cadde ve sokaklarına kadar uzanan süslemeler, yılbaşı ruhunu kent genelinde hissettirdi.

Türkiye 2026 ya merhaba dedi: İşte yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri 16

(DHA-İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

