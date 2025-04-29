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Türkiye, 2028’de Ay’a resmen tarihi adım atacak! Çifte başarı elde edebilir…

Türkiye, 2028 yılında Çin’in Chang’e 8 misyonu kapsamında Ay’ın Güney Kutbu’na iki mikro keşif aracı göndererek uzayda tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) duyurusuyla resmiyet kazanan bu iş birliği, Türkiye’yi Ay’a rover gönderen altıncı ülke ve Güney Kutbu’na iniş yapan ilk ülke konumuna taşıyacak. Tarihi görevin detayları haberimizde…

Türkiye, 2028’de Ay’a resmen tarihi adım atacak! Çifte başarı elde edebilir…
Sedef Karatay

Türkiye, 2028’de Çin’in Chang’e 8 misyonuyla Ay’ın Güney Kutbu’na iki mikro keşif aracı göndererek uzayda tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğündeki bu iş birliği, Türkiye’yi Ay’a rover gönderen altıncı ülke ve Güney Kutbu’na iniş yapan ilk ülke yapacak.

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'CHERI' ROBOTLARI İLE TEKNOLOJİK ATILIM

Türkiye’nin bu misyonda kullanacağı CHERI adı verilen mikro keşif robotları, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olacak. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu araçlar, kendi rotalarını belirleyebilecek ve 3D haritalama teknolojisiyle birbirlerine yön verecek. Görev sırasında bir robot iniş yaparken diğeri bu anı kayıt altına alarak eşsiz bir veri toplama süreci gerçekleştirecek.

'MONS MOUTON' PLATOSUNA İNİŞ!

Chang’e 8 misyonunun ana hedefi, Ay’ın Güney Kutbu’ndaki 'Mons Mouton' platosuna iniş yapmak. Bu bölge, kalıcı karanlık alanları ve su buzu rezervleriyle bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Gelecekte kurulması planlanan 'Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu' için kritik bir kaynak olarak görülüyor. Türkiye, bu kritik bölgede yürüteceği misyonla ve görevle Ay’a aynı anda iki rover gönderen ilk ülke unvanını kazanacak.

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ÇİFTE BAŞARI

Türkiye, bu görevle iki önemli unvanı birden elde edecek. Ay’a aynı anda iki rover gönderen ilk ülke olmanın yanı sıra Güney Kutbu’na iniş yapan ilk ülke unvanını kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
uzay yapay zeka Ay (Dünya'nın uydusu) robot
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