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Türkiye Ahmet Minguzzi’ye ağlarken sözde avukatın yazdıklarına tepkiler çığ gibi! “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak”

Gençliğinin baharında suçu günahı yokken vahşi biçimde katledilen Ahmet Minguzzi'nin ailesi adalet mücadelesini sürdürüyor. Sosyal medyada aileyi ve aile avukatını hedef alan tehditkar paylaşımlar sürerken son paylaşıma tepkiler yükseldi. İzmir Barosu’na bağlı avukat Serhat Arslan, X hesabında yazdığı notta Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi için “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak” dedi.

Türkiye Ahmet Minguzzi’ye ağlarken sözde avukatın yazdıklarına tepkiler çığ gibi! “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak”

Söz konusu avukat Serhat Arslan’a sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Acılı annenin isyanından rahatsız olan avukatın sözleri davanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Hem hukukçulardan hem de vatandaşlardan Serhat Arslan'ın sözlerine tepki yağdı.

O avukatın Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi hakkında yaptığı paylaşım:

"Valla kimse kusura bakmasın bir kadın evlat acısı çekiyor diye bu kadar saçmalamasına müsamaha göstermek zorunda değiliz. Evladı ilk ölen değil. Son da olmayacak. Bu ülke daha yaşanılabilir bir yer olsun diye kendimizi paralıyoruz adliye koridorlarında, sokaklarda, meydanlarda. Sırf acısı var diye susa susa tepemize çıkardık. Önüne gelen herkesi hedef gösteriyor. Arkasından da bir ordu insan hedef gösterdiğini linç ediyor. Çocuk adalet sistemini çocukların daha da lehine işleyen bir hale getirmek zorundayız. Suça sürükleniyor diye çoluğu çocuğu asmayacağız. Çocuklardan katil yaratan bu düzeni değiştirmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Not: Tamam inşallah benim çocuğum da ölür de o zaman anlarım tamam."

Türkiye Ahmet Minguzzi’ye ağlarken sözde avukatın yazdıklarına tepkiler çığ gibi! “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak” 1

"ADLİYEDE ÇETELER AT KOŞTURUYOR"

Türkiye Ahmet Minguzzi’ye ağlarken sözde avukatın yazdıklarına tepkiler çığ gibi! “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak” 2

"BU NE BİÇİM ÜSLUP?"

Türkiye Ahmet Minguzzi’ye ağlarken sözde avukatın yazdıklarına tepkiler çığ gibi! “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak” 3

Yasemin Minguzzi'nin Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi yapmıştı. Eylem sırasında kamuoyunda “Suça Sürüklenen Çocuk” ifadesi tartışma konusu haline geldi.

**İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi yaptığı açıklamada “Suça sürüklenen çocuk mağdurdur” ifadelerini kullandı.

Barodan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu sözlerin bağlamından koparılması; ötekileştirici ve linç kültürünün bir tezahürüdür. Çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma ve topluma kazandırma esasına dayanır.”

Yasemin Minguzzi ise sosyal medya üzerinden bu açıklamaya tepki gösterdi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“SSÇ demeyeceksiniz. ÖKK diyeceksiniz. Açılımını da söyleyeyim: Özü Kötü Katiller.”

Türkiye Ahmet Minguzzi’ye ağlarken sözde avukatın yazdıklarına tepkiler çığ gibi! “Evladı ilk ölen o değil son da olmayacak” 4

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Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi Yasemin Minguzzi
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
evet evladı ilk öldürülen anne değil ama artık son olsun istiyoruz caydırıcı olsun istiyoruz
Oksijen israfı boş biri avukat olmuş yorum yapmış işte.. Gel ki böylesi birinden adalet savunmasını bekle
inşallah evlat acısı nedir tatmadan ölmezsin
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