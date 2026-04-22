Türkiye Başsavcı Ebru Cansu'yu konuşmuştu! İlk kez görüntülendi

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında adından söz ettiren Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, olayların gündem olmasından sonra ilk kez görüntülendi.

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konulardan biri Gülistan Doku soruşturması oldu. Yıllar sonra tozlu raflardan indirilen dosyada her şey sil baştan incelendi.

DÖNEMİN VALİSİ VE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Yapılan incelemeler, gizli tanıklar ve bulunan bulgular ise olayın seyrini çok farklı bir noktaya taşıdı. Gelinen son süreçte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu çok sayıda isim tutuklandı.

BAŞSAVCI EBRU CANSU GÜNDEM OLMUŞTU

Soruşturmayla birlikte gündeme gelen bir isim de Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu olmuştu. Acılı Doku ailesi soruşturmanın tekrar başlamasından sonra Başsavcı Cansu'ya kamuoyunda defalarca teşekkür etmişti.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞSAVCI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin konuştuğu Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu olayların tekrar gündeme gelmesinin ardından ilk kez görüntülendi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli’ye geldi. Tunceli Adliyesi’ne geçen Tuncay, burada Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile hakim ve savcılar tarafından karşılandı.

Ardından adliye binasına geçen Tuncay’ın yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Düzenlenecek toplantının ardından Tuncay’ın soruşturma hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

