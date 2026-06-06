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Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek: "Adaletin terazisi kimsenin servetine göre tartmaz”

Rahmi Koç hakkında Kürtler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçlaması kapsamında re’sen soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada "Adaletin terazisi kimsenin servetine göre tartmaz” sözleriyle Koç'a tepki gösterdi.

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek: "Adaletin terazisi kimsenin servetine göre tartmaz”
Devrim Karadağ

soruşturma başlatıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi.

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek: "Adaletin terazisi kimsenin servetine göre tartmaz” 1

Yapılan açıklamada Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

• Bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

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"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

• Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

• Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek: "Adaletin terazisi kimsenin servetine göre tartmaz” 2

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soruşturma rahmi koç Akın Gürlek
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