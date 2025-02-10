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Türkiye beyaza bürünecek, 50 ile kar yağacak... Meteoroloji son hava durumu tahmininde tarih verdi: 12 Şubat Çarşamba gününe dikkat!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.02.2025 08:50
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Kar yağışı için beklenen haber geldi. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Türkiye adeta beyaza bürünecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında hazırlanan hava tahmin haritasına göre 12 Şubat Çarşamba günü 50 ilde kar yağışı etkili olacak. Peki hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da da kar var mı? İşte kar yağışı için son hava durumu tahminleri...

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ile kar yağacak... Meteoroloji son hava durumu tahmininde tarih verdi: 12 Şubat Çarşamba gününe dikkat!

Kar yağışı etkisin sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yer yer etkili olan kar yağışı İstanbul'da da yüzünü göstermişti. Yüksek kesimlerde öyle ki sürücülere bile zor anlar yaşatan kar yağışı için yeni bir uyarı geldi. Şubat ayının başından bu yana gittikçe düşen sıcaklıkların ardından Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu için şimdi de 'kar yağışı' tahmini yapıldı. Kar heyecanı yaşayan vatandaşlar "Hangi illerde kar yağışı var? Kar ne zaman hangi tarihte yağacak? İstanbul'da kar var mı?" sorularına yanıt arıyor.

12 ŞUBAT ÇARŞAMBAYA DİKKAT: 50 İLDE KAR YAĞIŞI VAR!

Son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeniden kar yağığı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre 12 Şubat Çarşamba günü 50 ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, peş peşe uyarılar da geldi.

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HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Bugün yapılan son güncelleme ile birlikte aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu çok sayıda şehir listeye dahil edilirken, 12 Şubat tarihinde kar yağışı beklenen illerin listesi şu şekilde:

  • İstanbul
  • Yalova
  • Balıkesir
  • Manisa
  • Kocaeli
  • Bursa
  • Bilecik
  • Kütahya

dada

  • Uşak
  • Düzce
  • Sakarya
  • Eskişehir
  • Afyonkarahisar
  • Karaman
  • Zonguldak
  • Bolu
  • Bartın
  • Ankara
  • Aksaray
  • Niğde
  • Nevşehir
  • Kırşehir
  • Kayseri

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  • Yozgat
  • Çorum
  • Kastamonu
  • Amasya
  • Karabük
  • Sivas
  • Tokat
  • Adıyaman
  • Gaziantep
  • Malatya
  • Mardin
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Bingöl
  • Tunceli
  • Erzincan
  • Gümüşhane
  • Bayburt
  • Şırnak
  • Bitlis
  • Muş
  • Ağrı
  • Kars
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ankara İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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