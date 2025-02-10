Türkiye beyaza bürünecek, 50 ile kar yağacak... Meteoroloji son hava durumu tahmininde tarih verdi: 12 Şubat Çarşamba gününe dikkat!

Kar yağışı etkisin sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yer yer etkili olan kar yağışı İstanbul'da da yüzünü göstermişti. Yüksek kesimlerde öyle ki sürücülere bile zor anlar yaşatan kar yağışı için yeni bir uyarı geldi. Şubat ayının başından bu yana gittikçe düşen sıcaklıkların ardından Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu için şimdi de 'kar yağışı' tahmini yapıldı. Kar heyecanı yaşayan vatandaşlar "Hangi illerde kar yağışı var? Kar ne zaman hangi tarihte yağacak? İstanbul'da kar var mı?" sorularına yanıt arıyor.

12 ŞUBAT ÇARŞAMBAYA DİKKAT: 50 İLDE KAR YAĞIŞI VAR!

Son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeniden kar yağığı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre 12 Şubat Çarşamba günü 50 ilde kar yağışının etkili olması beklenirken, peş peşe uyarılar da geldi.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Bugün yapılan son güncelleme ile birlikte aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu çok sayıda şehir listeye dahil edilirken, 12 Şubat tarihinde kar yağışı beklenen illerin listesi şu şekilde:

İstanbul

Yalova

Balıkesir

Manisa

Kocaeli

Bursa

Bilecik

Kütahya

Uşak

Düzce

Sakarya

Eskişehir

Afyonkarahisar

Karaman

Zonguldak

Bolu

Bartın

Ankara

Aksaray

Niğde

Nevşehir

Kırşehir

Kayseri