HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye bu hastalıkta Avrupa’da birinci sırada: “Obezite kronik bir hastalıktır”

Türkiye bu hastalıkta Avrupa’da birinci sırada: “Obezite kronik bir hastalıktır”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
04.03.2025 11:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalık olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, Avrupa'da obezitenin en yüksek oranına sahip ülke konumunda olduğunu belirten Çelik, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 32'sinin obeziteyle mücadele ettiğini ifade etti. Detaylı bilgi haberimizde…

Türkiye bu hastalıkta Avrupa’da birinci sırada: “Obezite kronik bir hastalıktır”

Türkiye, Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığı vurgulandı.

“TÜRKİYE'DE YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 32'Sİ OBEZİTEYLE MÜCADELE EDİYOR”

Obezitenin bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalık olduğunu belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, "Türkiye, Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 32'si obeziteyle mücadele ediyor" dedi.

“KRONİK BİR HASTALIKTIR”

Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Obezite, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalıktır. Genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi birçok faktör obeziteyi tetikleyebilir. Doğru tedavi yöntemleri ve disiplinli bir takip süreciyle sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkündür" dedi.

“HER HASTA İÇİN TEDAVİ SÜRECİ FARKLIDIR”

Obezite tedavisinde kişiye özel yöntemler uygulanması gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Çelik, mide balonu, tüp mide (sleeve gastrektomi) ve gastrik bypass gibi cerrahi müdahalelerin, uygun hastalarda başarılı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Opr. Dr. Çelik, "Her hasta için tedavi süreci farklıdır. Amacımız, hastalarımızı sadece kilo vermeleri konusunda desteklemek değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarını kazandırarak kalıcı sonuçlar elde etmektir" dedi.

"ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Obezitenin erken teşhis ve tedavisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Opr. Dr. Çelik, bireylerin sağlıklarını korumak için bir uzmandan profesyonel destek almalarının kritik bir adım olduğunu belirtti. Çelik, doğru tedavi yöntemleriyle obezitenin kontrol altına alınabileceğini ve bu sayede daha sağlıklı bir yaşamın mümkün olacağını ifade etti.

(İHA)

İşitme kaybını önlemenin 5 yolu...İşitme kaybını önlemenin 5 yolu...
İstanbul Boğazı’nda felaket! Atık su deşarjına rekor cezaİstanbul Boğazı’nda felaket! Atık su deşarjına rekor ceza
Anahtar Kelimeler:
obezite Avrupa obez kilo verme hikayeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Biri 11 diğer 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Biri 11 diğer 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

İmamoğlu'ndan 'diploma' hamlesi

İmamoğlu'ndan 'diploma' hamlesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.