Türkiye bu hastalıkta Avrupa’da birinci sırada: “Obezite kronik bir hastalıktır”

Türkiye, Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığı vurgulandı.

“TÜRKİYE'DE YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 32'Sİ OBEZİTEYLE MÜCADELE EDİYOR”

Obezitenin bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalık olduğunu belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, "Türkiye, Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 32'si obeziteyle mücadele ediyor" dedi.

“KRONİK BİR HASTALIKTIR”

Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Obezite, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalıktır. Genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi birçok faktör obeziteyi tetikleyebilir. Doğru tedavi yöntemleri ve disiplinli bir takip süreciyle sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkündür" dedi.

“HER HASTA İÇİN TEDAVİ SÜRECİ FARKLIDIR”

Obezite tedavisinde kişiye özel yöntemler uygulanması gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Çelik, mide balonu, tüp mide (sleeve gastrektomi) ve gastrik bypass gibi cerrahi müdahalelerin, uygun hastalarda başarılı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Opr. Dr. Çelik, "Her hasta için tedavi süreci farklıdır. Amacımız, hastalarımızı sadece kilo vermeleri konusunda desteklemek değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarını kazandırarak kalıcı sonuçlar elde etmektir" dedi.

"ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Obezitenin erken teşhis ve tedavisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Opr. Dr. Çelik, bireylerin sağlıklarını korumak için bir uzmandan profesyonel destek almalarının kritik bir adım olduğunu belirtti. Çelik, doğru tedavi yöntemleriyle obezitenin kontrol altına alınabileceğini ve bu sayede daha sağlıklı bir yaşamın mümkün olacağını ifade etti.

(İHA)