HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: İddialar 'yasak aşk' olduğu yönünde! Korkunç cinayetin perde arkası...

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: İddialar 'yasak aşk' olduğu yönünde! Korkunç cinayetin perde arkası...

22.02.2025 15:54
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49), tabancayla başından vurarak ağır yaralayan M.E. (34) adlı erkek şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı. M.E.'nin, daha önce ortak iş yaptığı diş hekiminin, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

VURDUGU-DIS-HEKIMININ-2-COCUGUNUN-BABAS_578074_171194

GÖRÜNTÜLERİ ANNESİNE GÖNDERMİŞTİ

M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

VURDUGU-DIS-HEKIMININ-2-COCUGUNUN-BABAS_578075_171194

10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPMIŞLAR

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

VURDUGU-DIS-HEKIMININ-2-COCUGUNUN-BABAS_578076_171194

VURDUGU-DIS-HEKIMININ-2-COCUGUNUN-BABAS_578077_171194

(DHA)

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kronik hastalık tarama verileri' açıklaması! 10 milyonu aşkın kişi tarandıSağlık Bakanlığı'ndan 'kronik hastalık tarama verileri' açıklaması! 10 milyonu aşkın kişi tarandı
TÜBİTAK ödüllü Profesör dolandırıldı!TÜBİTAK ödüllü Profesör dolandırıldı!
Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi İzmir konak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
69 yıllık ilaç firması denetimlerde sınıfta kaldı!

69 yıllık ilaç firması denetimlerde sınıfta kaldı!

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

Maydonoz Döner operasyonunun detayları belli oldu: 300 ayrı rapor hazırlandı

Maydonoz Döner operasyonunun detayları belli oldu: 300 ayrı rapor hazırlandı

Mansur Yavaş adaylık açıklaması yaptı!

Mansur Yavaş adaylık açıklaması yaptı!

TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Özel, Erdoğan'a seslendi: "Nerede bu peynir?"

Özel, Erdoğan'a seslendi: "Nerede bu peynir?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.