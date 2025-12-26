Türkiye-Bulgaristan sınırında yasa dışı göçle mücadeleye ortak proje

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında toplanan İl Genel Meclisinin 2. olağanüstü toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen ve kabul edilen rapora göre, "Göç alanında Burgaz, Haskova (Hasköy), Yambol (Yanbolu), Edirne ve Kırklareli bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi" adlı proje 24 ay sürecek.

Hareketlilik ve göç yönetimi odağında yürütülecek projenin toplam bütçesi 1 milyon 730 bin 647 avro olarak belirlenirken, Edirne Valiliğinin proje kapsamındaki bütçesi 651 bin 692 avro oldu.

Proje ile kolluk kuvvetlerinin operasyonel ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sınır ötesi işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin lider ortaklığını Bulgaristan Burgaz Bölge İçişleri Müdürlüğü üstlenirken, Haskova ve Yambol Bölge İçişleri Müdürlükleri ile Edirne ve Kırklareli valilikleri proje ortakları arasında yer alıyor.

İl Genel Meclisinde ayrıca 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Proje hakkında gazetecilere konuşan Gegeoğlu, bölgeyi ilgilendiren düzensiz göçü görüştüklerini belirtti.

Edirne'de sınır bölgelerinde düzensiz göçle mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğünü aktaran Gegeoğlu, şöyle devem etti:

"Belki merkezde yaşayanlar yaşanan zorluklara şahit olmuyorlar ama sınır bölgelerimizde belli ilçelerde zorluklarımız var. Bu anlamda Edirne ve Kırklareli Valiliği ile Bulgaristan'dan Burgaz, Hasköy ve Yambol valilikleri arasında bir proje yürütülüyor. Bu proje kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması, kameraların eklenmesi, ortak işbirliğinin arttırılması için ortak çalışmalar yürütülecek. Göç son zamanlarda ülkemizin en büyük problemlerinden biri. İnşallah bu proje biran önce tamamlanır."Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır