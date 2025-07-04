Türkiye cehennemi yaşıyor... Birçok şehirde orman yangınları sürüyor: Tahliyeler başladı!

İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarında, dün saat 16.00 sıralarında çıkan ve Gaziemir’in Sarnıç bölgesi ile Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın, Sarnıç'ta yoğunlaştı. Bu bölgelerde, helikopterler Sarnıç Göleti'nden aldıkları suyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Ayrıca jandarma, yangının ormana yakın yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tedbir amaçlı tahliye uyarısında bulundu. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. İşte il il çıkan yangınlar:

16.56 KUNDAKLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI Buca ilçesinde 29 Haziran'da ailesinin ikametini benzin dökerek kundaklayıp, çevre yolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ö'nün (44) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

16.30 FETHİYE Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

16.00 MİLAS Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, saat 15.00 sıralarında Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 helikopter 4 uçak, 20 arazöz, 6su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

15.30 BALIKESİR BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

15.15 ŞIRNAK Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı’nda orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve Diyarbakır’dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale ediliyor. Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Petrol kuyularına yakın mesafedeki yangın için ekiplerin karadan ve Diyarbakır’dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalesi devam ediyor.