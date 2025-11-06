HABER

Türkiye de aralarında! Dünya bu kararı bekliyor: "Güç kullanabilecekler"

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından gözler kurulması planlanan "Gazze görev gücüne" çevrilmişti. Görev gücünde Türkiye'nin yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Donald Trump'ın söz konusu askeri güçle ilgili taslak kararı ortaya çıktı.

Hazar Gönüllü

Donald Trump, Gazze barış planına ilişkin taslak kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) seçilmiş 10 üyeyle paylaştı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili; Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin de ABD'ye "bölgesel olarak açık bir destek göstererek" katılacağını belirtti.

20 MADDELİK PLANDA ANLAŞILDI

İsrail ve Hamas, bir ay önce Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın ilk aşaması yani ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması üzerinde anlaşmaya varmıştı.

BM karar taslağının onaylayacağı planın bir sonraki aşaması, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulması. Trump planı ayrıca Hamas'ın Gazze yönetimine son veriyor ve bölgenin silahsızlandırılacağını belirtiyor. Hamas, Gazze'yi silahsızlandırmayı ve silahsızlandırmayı kabul edip etmeyeceğini henüz açıklamadı.

GÖREV GÜCÜ İÇİN KARAR TASLAĞI HAZIRLANDI

Reuters'ın salı günü gördüğü metne göre, ABD, Gazze'deki geçici yönetim organı ve Filistin bölgesindeki uluslararası istikrar gücü için iki yıllık yetkiyi onaylayacak BMGK kararının taslağını hazırladı.

BU 5 ÜLKEDEN VETO GELMEMESİ GEREKİYOR

Kararın kabul edilmesi için en az dokuz olumlu oyun yanı sıra Rusya, Çin, ABD, İngiltere veya Fransa'nın veto etmemesi gerekiyor. ABD'nin karar taslağının kopyasını Rusya ve Çin ile paylaşıp paylaşmadığı henüz belli değil.

GÖREV GÜCÜ "GÜÇ" KULLANABİLECEK

Reuters'ın aktardığına göre iki sayfalık metin, Barış Kurulu geçici yönetimine Gazze'de geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurma yetkisi verecek ve bu güç, görevini yerine getirmek için güç kullanmak dahil "gerekli tüm önlemleri" alabilecek.

