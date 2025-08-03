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Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Meyve seçtiği sırada bir anda nefesi kesilen Özkan Özgürel, göğsündeki hırıltıyı fark edip hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tehditlerde akciğer boşluğunda 26 santimlik kitle tespit edildi. Ancak doktorlar asıl gerçekle operasyon sırasında karşılaştı. 26 değil tam 47 santimlik bir tümörle karşılaştılar ve yaptıkları başarılı operasyonla sağlığına kavuşturdular.

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Özkan Özgürel’in aniden nefesi kesildi. Soluğu hastanede aldı. 47 santimetrelik tümörle yaşadığını da hastanede öğrendi. Ve başarılı ameliyatla Türkiye'de bir ilk yaşandı. Özkan Özgürel'in hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ta ki karpuzu almaya karar verinceye kadar. Özgürel karpuzu aldıktan sonra şiddetli bir şekilde nefes darlığı yaşadı.

“BEN HAYATIMDA ÖYLE BİR HIRILTI DUYMADIM”

O şikayetinin hemen ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne başvurdu. İşte o zaman tüm gerçekler gün yüzüne çıktı.

Özkan Özgürel hastalığını hissettiği ilk anı anlatırken “Bir şey yoktu ortada. Ben her işimi yapıyordum, koşturuyordum, geziyordum. Bir gün karpuz canımız çekti, karpuz alalım dedik. Onu aldım. Yani düz yolda yine bir şey yoktu. Yokuş çıkarken böyle göğsüm yerine oyulacakmış gibi bir hırıltı. Ama ben her hayatımda öyle bir hırıltı duymadım.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’ 1

Doktorları çok zor bir operasyon bekliyordu. Özgür Özgürel’in ameliyatı farklı tekniklerle yapıldığı cerrahi işlem sırasında doktorlar da gözlerine inanamadı.

“TÜRKİYE’DE BİLİNEN EN BÜYÜK VAKA

ATV Haber'de yer alan habere göre; Kalp ve Damar cerrahı Prof. Dr. Tolga Demir, Özgürel’in geçirdiği operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Çap olarak 47 santim boyunda ve 4 kilo ağırlığında bu çapta Türkiye'de bilinen ve bildirilen en büyük vaka. Artı dünyada da sayılı 1-2 vakadan birisi. Hastalığı aslında bir göğüs akciğer boşluğundaki bir kitleydi. Oldukça hızlı büyüyen ve göğsünün içinde çok ciddi yer kaplayan bir tümördü.

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’ 2

Yandan yapılan torukotomi dediğimiz kesiyle de yapma imkanımız yoktu. Çünkü bu kitle akciğerin sağından başlıyor, kalbi eziyor ve oradan da sol akciğerin tamamını dolduruyordu. Yani göğüs kafesini sağdan sola açıp bu iman tahtası dediğimiz sternum kemiğinde keserek göğsü kaldırarak yapıyoruz. Sonucumuz başarılı oldu.”

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’ 3

“ŞOK GEÇİRDİM! İÇİMDEN BİR YARATIK ÇIKMIŞ RESMEN”

Özgürel’de hastalığının ne denli büyük olduğunu operasyondan çıkınca öğrendi. Özgürel açıklamasında “Ben onu 26 santim biliyordum. Çıktığında öğrendim 47 santim olduğunu. Bütün PET çekiminde, MR'larda falan hep 26 santimlik bir kitle var diye söyleniyordu. Şok geçirdim. İçimden bir yaratık çıkmış resmen.” dedi.

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’ 4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tümör Türkiye Akciğer‎ vaka kitle
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