Türkiye’de 'Bocavirüs' alarmı: Risk altındalar, bu belirtilere dikkat!

Bocavirüs kabusu hızla yayılıyor. Soğuk havalarla birlikte solunum yolu enfeksiyonları yeniden yükselişe geçerken, uzun süredir bilinen ancak etkisi çoğu zaman gözden kaçan bocavirüs için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp ağır zatürreye kadar ilerleyebilen virüs, hızlı nefes alma, ateş ve solunum sıkıntısıyla kendini gösteriyor. Uzmanlar, erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

AĞIR ZATÜRREYE KADAR İLERLEYEBİLİYOR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Bocavirüs aslında yeni bir virüs değil, daha önceden de bildiğimiz bir virüs. Bir solunum yolu patojenidir. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonundan başlamak üzere, ağır zatürreye kadar klinik bulgularla bize gelebiliyor. Diğer solunum yolu patojenlere benzer; ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik. Onun dışında, zatürreye ilerlediyse, hızlı nefes alıp verme, nefes alıp vermekte zorlanma gibi bulgularla bize gelebiliyorlar" dedi.

"2 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA, ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Bocavirüsü, direkt normal testlerle tanıyamadıklarını anlatan Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "PISA dediğimiz ayrıntılı moleküler testlerimizle tanıyabiliyoruz. Diğer solunum yolu virüsüne benzer şekilde, yine ortam havalandırması, öksürürken dikkat edilmesi, ellerin yıkanması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Spesifik tedavisi yok, yani özel bir tedavisi yok. Bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor.

Hasta kötüyse, yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa, bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklarda, özellikle ağırsa solunum yolu enfeksiyonu, hatta ölümle sonuçlanabilen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Diğer virüsler de aslında benzer şekilde kliniklere sebep olabiliyor ama özellikle bu bocavirüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok; dediğimiz gibi, biz bunları ayrıntılı solunum tetkikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarda da benzer şekilde yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BULAŞICI BİR RAHATSIZLIK"

Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Kış aylarında, aslında pik yapıyor; diğer solunum yolu virüsleri gibi ama kış aylarında, artan bir yük söz konusu, diğer virüslerle beraber bu virüs dolaşımı söz konusu ve bu bulaşıcı bir rahatsızlık. Özellikle ne zaman bulaşıyor, öksürdüğümüz zaman, etrafa yayılan damlacık yoluyla, yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman, oradan yine alabiliyorlar" diye konuştu.Kaynak: İHA