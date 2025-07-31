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Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

Türkiye sularında dikkat çeken bir tür daha görüntülendi. Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında, Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığı görüntülendi.

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığı görüntülendi.

İbrice Limanı açıklarında yaklaşık 20 metre derinliğe dalış yapan dalış eğitmeni Volkan Evşen, su altı kamerasıyla çekim yaptığı sırada Kızıldeniz gibi sıcak sularda yaşayan 'İspanyol dansçısı' balığına rastladı. Evşen'in görüntülediği 'İspanyol dansçısı' balığı, bir süre dalgıcın yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor 1

'HAYRAN KALMAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Volkan Evşen, Saros Körfezi'nde 2'nci kez 'İspanyol dansçısı' balığıyla karşılaştığını belirterek, "Saros Körfezi'nde en nadir rastlayabileceğiniz canlılardan birisi, kanat benzeri uzuvlarıyla adeta su içerisinde dans eden İspanyol dansçısı balığıdır. Yüzerken dans ediyormuş gibi güzel bir figür ortaya koyuyor. Oldukça zarif bir yüzüşe sahip. Bu türlere Kızıldeniz gibi daha çok sıcak denizlerde rastlamak mümkün. Saros Körfezi’nde 2 kez rastlayabildiğim bu ender tür tüm dalgıçların karşısına çıkabilir. İklim değişikliği ve ısınan sular sayesinde yaşam alanını genişleten bu canlıya hayran kalmamak mümkün değil" dedi.

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor 2

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor 3

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor 4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Saros körfezi ispanyol
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